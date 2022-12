Madre de colombiana desaparecida en altamar pide a juez de EE. UU. no declararla muerta

No hay rastro de Isabella Hellmann desde su luna de miel, hace 5 meses. Tuvo una hija con su esposo Lewis Bennet, que apartó a la niña de la familia materna.

El hombre fue la última persona que estuvo con Isabella, el 15 de mayo, y también fue él quien alertó a la guardia costera sobre un incidente en el bote en el que se transportaba con la colombiana, a 48 kilómetros de Bahamas.

Informó que abandonaba la embarcación porque se estaba inundando luego de que un objeto desconocido la golpeara, además de comentar que desconocía donde estaba su esposa de 41 años.

Durante 4 días intentaron hallar sin éxito a la mujer y un día después de suspender la búsqueda, Bennett solicitó que fuera declarada muerta, decisión que tomará este jueves un juez en Florida.

“Que no la declaren muerta por favor. Que nosotros la estamos esperando como sea”, rogó Amparo Álvarez, madre de Isabella, al recordar el incidente.

Quince días después de la desaparición, el esposo de la colombiana Bennet llegó a la casa de su familia y acompañado por un policía se llevó a Emelia.

“Benneto, como yo le decía, él sabía que nosotros queríamos mucho esa niña y los queríamos mucho a ellos y que nosotros hemos sido una familia muy unida para que nos den esta sorpresa”, relató Amparo.

“De ahí para acá ni más, nada, él con nosotros no ha hablado”, agregó.

Bennet no les ha dado una explicación de lo que pasó con Isabella y tampoco les ha dejado ver a la niña.

A finales de agosto, el hombre de 40 años fue arrestado en Florida por robar de un barco velero monedas de oro y plata valoradas en 100 mil dólares.

“La niña debía estar aquí con nosotros y nosotros se la habríamos llevado a él para que la mirara, pero miren, nada. Eso es todo lo que yo le pido a Dios, a la justicia, que me devuelvan a mi niña”, clamó la angustiada mujer.

