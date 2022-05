Madre de joven desparecida en México clama justicia: “Le cortaron los dedos, sus manos y piernas”

La desaparición de una joven de 16 años en Querétaro, México, tiene consternada a una comunidad. La madre de Ángela Daniela señaló que tuvo acceso al expediente de la investigación y halló un testimonio escalofriante.

Según María Fernanda Jiménez, una declaración indica que a la menor la asesinaron y le arrojaron ácido tras tirarla en un terreno detrás de una tienda comercial ubicada en el Fray Junípero Serra.

“Me encuentro con la noticia de que vengo a pedir el expediente para ver cómo va el caso de mi hija y me encuentro con una declaración de una persona donde manifiesta que a mi hija la mataron y que le cortaron los dedos, sus manos, sus piernas y que la fueron a tirar a un terreno”, apuntó la mujer.

La denuncia de la desaparición de la menor se realizó el pasado 31 de marzo, por lo que la mamá de Ángela Daniela le solicitó al fiscal encargado respuestas rápidas.

“Vengo a pedir justicia y que el fiscal me explique por qué no hay detenidos si ya hay nombres, y me dice que no hay pruebas contundentes, que ya peinaron la zona del terreno y que no encontraron rastros biológicos”, expresó a medios locales.

De acuerdo con el ente investigador, realizaron un barrido en la zona, pero siguen sin encontrar datos que puedan llevar a dar con el paradero de la joven.