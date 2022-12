Madre de sospechosos de atentado en Boston estaba en lista negra de EE. UU.

Zubeidat y el mayor de los hermanos Tsarnaev, fallecido el pasado 19 de abril tras un tiroteo con la policía, fueron incluidos a la vez en una lista de vigilancia a la que pueden acceder varias agencias del Gobierno estadounidense, según indicaron funcionarios estadounidenses al diario.

La lista proviene de una base datos conocida por su sigla en inglés como TIDE, a cargo del Centro Nacional Antiterrorista, y contiene los nombres de más de 500.000 personas vigiladas por varias instituciones de seguridad de EE. UU., como la CIA o el FBI.

No está claro por qué Zubeidat, que llegó al país hace una década con sus hijos, fue colocada en la lista junto a Tamerlan, al que los investigadores consideran responsable de planear los atentados.

Tamerlan fue incluido en la lista a petición de la CIA, después de que las autoridades rusas alertaran a las estadounidenses sobre su posible radicalización. Meses antes, el FBI inició también una investigación sobre el joven de origen chechén, pero la cerró mucho antes de los atentados al no encontrar nada sospechoso.

En una entrevista con el Wall Street Journal esta semana, la madre de los sospechosos aseguró que solía visitar muchas de las páginas web que también frecuentaba su hijo mayor, y que los dos hablaban mucho sobre religión y practicaban el Islam con una interpretación más ortodoxa que el resto de la familia.

No obstante, negó que alguno adoptara ideologías extremas, y continuó insistiendo en que sus hijos eran inocentes.

Las autoridades estadounidenses siguen en busca de pistas de qué provocó la radicalización de Tamerlan Tsarnaev, entre ellas la posibilidad de que un amigo suyo, identificado con el nombre de Misha, influyera en él hasta llevarle a posiciones extremas, como indicó esta semana el excuñado de los hermanos, Elmirza Khozhgov.

Por su parte, Zubeidat está acusada en un tribunal de Massachussetts por robo y daños a la propiedad, y las autoridades que llevan el caso han confirmado que tratarían de arrestarla si regresa a Estados Unidos.

Esta semana, varios funcionarios de la embajada de EE. UU. en Moscú viajaron a Daguestán, en el Cáucaso Norte, para entrevistar a Zubeidat y a su marido, Anzor, el padre de los sospechosos.

En esa conversación, los agentes indicaron al matrimonio que es improbable que si viajan a Estados Unidos puedan ver al superviviente de los hermanos, Dzhokhar Tsarnaev, al menos por el momento, según ha indicado Zubeidat.

El menor de los hermanos fue trasladado este viernes desde un hospital en Boston a un centro médico dentro de una prisión federal en el centro de Massachussetts.

El joven de 19 años ha colaborado apenas con las autoridades desde que el pasado lunes una juez federal le leyó sus derechos básicos, que incluyen el de permanecer callado, según han confirmado varios medios estadounidenses.

Sin embargo, los investigadores aseguran que tienen ya bastantes pistas y continúan interrogando a otros testigos.

Equipos del FBI continúan registrando un vertedero a las afueras de Boston en busca de un ordenador portátil que supuestamente pertenecía a Dzhokhar, tras recibir pistas al respecto del propio sospechoso y de dos jóvenes kazajos que eran amigos de los hermanos.

Washington, EE. UU.