Madre e hija descubrieron que tenían cáncer con meses de diferencia y ambas lograron vencerlo

Nicky Hutchinson, de 52 años, y su hija Erin Chappell, de 19, batallaron casi al mismo tiempo con el cáncer en Inglaterra.

A la madre le descubrieron la enfermedad cuando fue llevada de urgencia al hospital en 2019 por un caso de candidiasis.

Allí, los médicos descubrieron un bulto en su cuello y al analizarlo le diagnosticaron linfoma de Hodgkin, que estaba tan avanzado que se había extendido a la médula ósea y los riñones.

Los médicos dijeron que solo le quedaban seis meses de vida.

A finales de ese año, su hija empezó a sentir fuertes dolores que confundió con problemas menstruales, pero encontraron que tenía un tumor por el que tuvieron que extirparle el útero y los ovarios.

“El diagnóstico de Erin fue desgarrador”, reconoció su mamá Nicky.

“Ojalá hubiera sido al revés, hubiera dado cualquier cosa por tener lo que tuvo Erin, porque la cirugía cambió su vida para siempre y yo ya tuve mis dos hermosos niños”, afirmó.

Por su parte, la joven reconoció, al dialogar con el medio Metro, que fue un alivio tener “con quien hablar sobre el cáncer y que pudiera identificarme”.

“Podíamos compartir cosas como el miedo a no saber si esto nos iba a matar”, pero también “deseaba no compartirlo con mi madre, porque no quería estuviera enferma también”, agregó.

Erin afirmó que “han enviado fragmentos de mi tumor a todo el mundo para su estudio y se discute mi caso en grupos internacionales de salud”, ya que su cáncer es muy raro.

En mayo de 2020 le dijeron a Nicky que estaba en remisión, noticia que recibió en agosto de ese mismo año su hija.

"El cáncer y el COVID nos quitaron el último año, así que ahora no podemos esperar a lo que trae el futuro", afirmó Erin, que planea estudiar psicología.