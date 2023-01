Madre e hija sacaron a tiros a ladrón que pretendía robar su tienda de licores

El hombre llegó amedrentando con una escopeta, pero no contaba con que las afectadas no cederían ante sus requerimientos y lo hirieron gravemente.

A través del 911 llegó una llamada a la Policía de Tulsa (Oklahoma) en Estados Unidos. La voz angustiada de una mujer contaba que había disparado en varias ocasiones a un hombre que intentó robar.

En la cámara de seguridad del establecimiento quedó grabada la escena en que el hombre, identificado como Tyrone Lee, les apunta a las dos mujeres con una escopeta para que le entreguen el dinero.

Pese a estar asustadas, las mujeres buscan sus armas de fuego bajo la registradora para defenderse. Sin importar la diferencia de potencia entre las armas, se enfrentan al sujeto y logran desarmarlo, además de impactarlo en repetidas ocasiones.

Tras un pequeño forcejeo el malherido ladrón no encuentra más remedio que huir de la escena.

Las imágenes contienen escenas explícitas, por lo que se recomienda discreción.



Autoridades determinaron que, pese a huir, se presentó al rato a un hospital local, donde permanece recluido por las graves heridas, según Fox 25 News .

También revelaron que Lee estaría relacionado con unos diez hurtos cometidos en el área metropolitana.

La madre que se defendió recibió también heridas, pero se encuentra fuera de peligro.