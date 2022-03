Madre e hijos mueren por explosión de mortero ruso en Ucrania: desgarradoras imágenes

Una mujer que huía con sus dos hijos y un amigo cercano perdieron la vida en Ucrania tras ser víctimas de un proyectil de mortero ruso que estalló junto a ellos. Sucedió en una calle de Irpin.

Una cámara de Donbas Frontliner enfocaba a un hombre que ayudaba a la evacuación de civiles por una ruta autorizada. En ese momento llegó la tragedia.

Publicidad

La familia fue impactada. En medio de una nube de polvo el pánico se apoderó de los civiles que corrían y de los soldados que intentaban auxiliar a quienes yacían en el suelo.

Nada pudieron hacer quienes tuvieron el valor de quedarse, pues estas cuatro personas perdieron la vida.

Publicidad

Horas antes, una vía de tren utilizada para evacuar a los ucranianos también fue atacada.

Rusia insiste en que sus objetivos no son los civiles, pero la realidad lo contradice. Todo ocurrió ante los ojos de la fotoperiodista del New York Times: "He sido testigo de muchos horrores en los últimos veinte años cubriendo la guerra, pero atacar intencionalmente a niños y mujeres es pura maldad".