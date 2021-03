Madre entregó a su hijo a la Policía tras verlo en un video viral robando un carro

Una madre entregó a la Policía a su hijo luego de ver el video viral de un robo y darse cuenta de que el adolescente era uno de los ladrones.

En la grabación, realizada en Chile, se ve cómo una mujer que estaba llegando a su casa fue abordada por cinco jóvenes.

“Yo me estaba estacionando, miré para el lado y venían dos tipos y del otro lado venían tres más. Me bajé del auto y les tiré gas pimienta a dos”, relató la víctima.

Uno de los delincuentes, menor de edad, fue atrapado el mismo día.

Horas después, la mamá de uno de los ladrones vio el video que circulaba en redes y se dio cuenta de la terrible verdad.

La mujer le relató a Meganoticias que el día del robo su hijo de 15 años llegó a la casa con la cara irritada, tal vez por el gas pimienta que le lanzó la víctima.

Luego de ver las imágenes, ella confrontó al joven, quien aceptó que había participado en el hurto del carro.

“Tomé la decisión como mamá de entregarlo”, dijo la mujer.

El adolescente, que enfrentará cargos, será trasladado al Sename (Servicio Nacional de Menores), algo que su progenitora ha rechazado.

“No creo que lo ayude a salir de lo que él hizo porque todos sabemos que hay falencias en el Sename”, sostuvo.

A la víctima del robo le ofreció disculpas.

“Yo como mujer me pongo en el lugar de ella, en el temor que debe haber sentido de ver a cabros chicos tirársele encima, el miedo que tiene que haber sentido de que le fuera a pasar algo”, sostuvo.

"Le pido disculpas. Sé que mis disculpas quizás a ella no le van a hacer sentido, pero es lo único que puedo hacer como mamá, yo no estoy en la mente de mi hijo, yo no sé qué estaba pasando por su cabeza en esos momentos. Lo único que puedo decir es que él no lo hizo porque lo necesitara", añadió.