Madre murió luego de quedar atrapada dentro de un contenedor de ropa de caridad

Alarrah Lawrence, de 33 años, murió trágicamente tras quedar atrapada dentro de un contenedor de ropa de caridad mientras revisaba las donaciones en Rockingham, Australia.

Las imágenes de una cámara de seguridad mostraron a la víctima parando en el contenedor para mirar qué había dentro.

La mujer se resbaló y quedó parcialmente atascada. A las 5 de la mañana de este martes, un residente del sector vio el pequeño cuerpo de Lawrence “mitad dentro- mitad fuera” del depósito.

De acuerdo con las investigaciones, l a mujer probablemente murió por asfixia.

"A través de nuestra investigación hasta ahora, parece ser una muerte no sospechosa en la que una persona ha muerto trágicamente por circunstancias muy desafortunadas. Parece que quedó atrapada y no pudo salir de la papelera", dijo el detective y sargento mayor de Rockingham Andrew Elliott, al medio local The West Australian.

La mujer deja a un bebé de tan solo 15 meses. Familiares se despidieron de Lawrence y la describieron como una buena madre y como una persona muy enérgica.

Los residentes que viven cerca a este contenedor afirmaron que a menudo se ve a gente hurgando el depósito lleno de ropa.