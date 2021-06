Madre se infiltró en el colegio de su hija como un "experimento social”: terminó arrestada

Casey García fue arrestada después de infiltrarse un día entero en el colegio de su hija de 13 años en San Elizario, Estados Unidos, como un “experimento social”, para demostrar la falta de seguridad de la instituciones educativas.

La mujer, de 30 años, grabó su experiencia y publicó los videos en YouTube, en los que se puede verla utilizando un saco de capucha amarilla y gafas.

Asistió a todas las clases de su hija y también comió en la cafetería del colegio . Pese a que algunos alumnos sí la reconocieron, ella les dio las gracias por mantener su secreto.

Fue en la última clase que una profesora se dio cuenta que no era una alumna.

“La última profesora me dijo: 'Julie, ¿puedes quedarte después de clase? Y le respondí que sí. Me miró y dijo: 'Tú no eres Julie’”, manifestó Casey García en su video.

Según García, esto fue un “experimento social”, ya que ha habido muchos tiroteos y, por lo tanto, se necesita “una mejor seguridad en las escuelas”.

De acuerdo a un comunicado de la la Oficina del Sheriff del Condado de El Paso, la mujer fue arrestada y enfrenta cargos por allanamiento y alteración de registros gubernamentales.