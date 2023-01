Madre se quedó dormida y asfixió accidentalmente a su hija recién nacida tras 17 horas de parto

Un lamentable hecho sucedió en un hospital italiano cuando una madre, tras 17 horas de parto, se quedó dormida sobre su bebé recién nacida, provocando que muriera accidentalmente por asfixia.

El lamentable suceso ocurrió el pasado 8 de enero en el hospital de Roma Sandro Pertini. De acuerdo con el relato del padre de la víctima, para el medio local Il Messaggero, su pareja le había pedido a los funcionarios del centro médico que se llevaran a su hija después de dar a luz porque necesitaba descansar.

Sin embargo, el hospital no se lo permitió y momentos después, la mujer, de 29 años, se habría quedado dormida mientras estaba amamantando a su hija y tan solo cuando se despertó, se percató de lo que estaba pasando cuando los médicos se llevaron a la recién nacida para reanimarla. Ella llamó a su pareja, pero cuando él llegó, la pequeña ya estaba muerta.

¿Qué ocurrió?

Según el papá de la infante, ellos eligieron dicho hospital porque su pareja había nacido precisamente ahí y querían que su hija llegara a este mundo en ese mismo lugar, pero nunca imaginaron lo que iba a pasar.

No obstante, debido a los estrictos protocolos de COVID-19, ella pasó 17 horas en trabajo de parto y dio a luz en la madrugada del pasado 5 enero y desde ese momento tuvo que quedarse sola con la bebé en la habitación.

“Ella misma había suplicado repetidamente al personal de la sala que se llevaran al bebé a la guardería durante unas horas para poder descansar. No podía soportarlo más. Pero la respuesta era siempre no, no se puede", afirmó el padre del bebé.

Entretanto, se inició una investigación contra el centro médico y ha levantado controversia por las condiciones en las unidades de maternidad de los hospitales italianos.

