Madres de desaparecidos en la frontera colombo-venezolana piden ayuda para dar con su paradero

El 30 de agosto se celebra el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas , un flagelo que cada vez se hace más presente en países como Venezuela. Los pasos fronterizos son vistos para muchas familias como una amenaza latente, ya que corren historias de ciudadanos que parece que la tierra se las hubiera tragado y terminan desaparecidos.



En otras noticias: Caso de cinco jóvenes desaparecidos en México causa consternación tras hallazgo de restos humanos

Muchas madres únicamente tienen el recuerdo de la última llamada, beso o abrazo que tuvieron con sus seres queridos.

Anthony, de tan solo 19 años, desapareció el 17 de julio de 2019 mientras trabajaba como taxista en el estado fronterizo de Táchira. Zenaida Bastos, su madre, asegura que grupos irregulares lo raptaron, sin embargo, aún no obtiene alguna respuesta por parte de las autoridades.

"Muy fuerte para una mamá el no tener a su hijo un diciembre, un Día de la Madre, un día de su cumpleaños. Yo hubiese preferido que me lo hubieran hasta matado, pero yo haberlo llorado, pero no este calvario que hemos llevado 4 años", comentó la madre del joven desaparecido.

También en 2019, Nisael, el hijo de Lisbeth Zurita, viajó a las minas de Inírida para trabajar. En 2021 la llamó y le dijo que regresaría a Venezuela atravesando el puente Francisco de Paula Santander, pero nunca más supo de él.

Publicidad

"Yo lo interpreto de esta manera y siempre lo digo: la tierra de Cúcuta se abrió y me tragó a mi muchacho", aseguró.

A propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, 41 familias organizadas en el Comité Madres por la Esperanza denunciaron este flagelo. Aunque no hay datos oficiales, las zonas limítrofes siguen identificadas como las más peligrosas, según la ONG Provea.

"La situación de frontera ha sido muy difícil por más de 50 años en Venezuela, con la presencia de los grupos irregulares de Colombia que actúan en el territorio venezolano", expresó Marino Alvarado, miembro del Provea.

Publicidad

El último informe del Observatorio Venezolano de Violencia registró 1.370 casos de desaparecidos en 2022.

Las minas en el estado Bolívar son otro de los lugares donde organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado desapariciones. La ONG Fundaredes registro entre 2019 y 2022 casi 30 casos de desaparecidos.