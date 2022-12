Madres venezolanas venden sus casas para tener con qué pagar los medicamentos de sus hijos

Pacientes deben asumir de su bolsillo los costosos fármacos. La mayoría de estos deben ser adquiridos en el exterior.

“Yo tuve que vender mi casa para comprar unas quimios que están fuera del país que se llaman actinomicina y ahora estoy necesitando avastin y no las consigo en Venezuela”, es el relato de una de las afectadas.

Ante la escasez, el director de un centro hospitalario se pronunció: “si ellos no la tienen nosotros no podemos, no se consigue en el mercado, en las farmacias”:

Padres exigen una pronta solución porque aseguran que ni ellos ni sus hijos pueden esperar.