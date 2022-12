Maduro advierte que partidos que no participen en elecciones podrían quedar inhabilitados

Anunció también que los comicios para 335 alcaldes se realizarán el 10 de diciembre.

La oficialista Asamblea Constituyente convocó las elecciones para diciembre próximo, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) no había anunciado la fecha exacta.

"El próximo 10 de diciembre de este año elecciones para alcaldes y alcaldesas en los 335 municipios de (...) nuestra amada Venezuela", afirmó Nicolás Maduro durante una cadena de radio y televisión.

El mandatario censuró que partidos de la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazaran participar en las elecciones argumentando que no están dadas las condiciones para garantizar la transparencia del proceso.

"Son las mismas máquinas electorales (...) es el sistema electoral más confiable del mundo entero (...) Se retiran porque sabían que en estas elecciones municipales las fuerzas revolucionarias vamos a obtener una gran victoria política, electoral, huyen hacia adelante", dijo Maduro.

Aseguró que los opositores se retiraron porque reciben "órdenes" de la Embajada de Estados Unidos.

Asimismo, advirtió que podrían quedar inhabilitados los partidos que no participen en las municipales.

“Me declaro en batalla” contra quienes ataquen sistema electoral:... Los comicios de alcaldes fueron convocados en medio de una profunda fractura de la MUD tras las elecciones regionales del 15 de octubre, donde el chavismo ganó 18 de 23 gobernaciones.

La subordinación de cuatro de los cinco gobernadores opositores electos ante la Constituyente -que rige al país con poderes absolutos desde agosto pasado- profundizó el cisma de la coalición opositora.

Actualmente el oficialismo tiene 242 alcaldías y la oposición 76, mientras que el resto está en manos disidentes de ambos bandos o independientes.

