Maduro afirma que “ataque electromagnético” provocó nuevo apagón en Venezuela

El servicio eléctrico fue reestablecido en toda Caracas y varias regiones. Se calcula que al menos una docena de hospitales se quedaron sin luz.

"Recuperado 100% Caracas y restitución parcial del sistema en los estados Mérida, Trujillo, Barinas, Aragua. Seguimos avanzando para el restablecimiento total del servicio", señaló la estatal Corpoelec en Twitter.

Según el privado Observatorio de Servicios Públicos, el apagón, ocurrido a las 16H41 locales del lunes, afectó a los 23 estados del país, además de la capital de seis millones de habitantes.

El corte impactó los servicios de transporte, el suministro de agua potable y las comunicaciones telefónicas. Un reporte citado por el Observatorio indicó que una docena de hospitales quedaron sin luz al no funcionar sus plantas eléctricas.

El gobierno atribuyó el incidente a "un ataque de carácter electromagnético que buscó afectar el sistema de generación hidroeléctrica de Guayana" (sur), donde está la central hidroeléctrica de Guri, fuente de 80% de la energía que consume Venezuela.

El informe leído por el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, reconoció la magnitud del corte como "un evento nacional".

En tanto el presidente socialista, Nicolás Maduro, denunció en Twitter un "nuevo ataque criminal".

"Siento indignación. No se hicieron los correctivos necesarios y es más de lo mismo", dijo a la AFP Eurimar Güere, de 36 años, en Caracas.

"Fracaso evidente"

Un manto negro cubrió la capital al anochecer y sus calles vacías apenas eran alumbradas por faroles de automóviles, pero sobre la medianoche empezó a restablecerse el servicio.

El gobierno ordenó la suspensión de las actividades laborales y educativas para este martes.

A principios de marzo, un gigantesco apagón paralizó el país durante una semana, lo que derivó en graves fallas de los servicios de agua y telecomunicaciones. Obligó, además, a suspender la jornada laboral y las clases.

Atención hospitalaria también se vio afectada por ese incidente, y otro más, ocurrido días después. Oposición denunció entonces una veintena de muertes por problemas en centros médicos.

Otro corte que dejó a oscuras a gran parte del territorio se produjo en abril.

La salida de funcionamiento de semáforos creó embotellamientos en Caracas, donde el lunes muchas personas debieron caminar largas distancias para volver a casa ante el cierre de estaciones del neurálgico Metro.

"Intentaron esconder la tragedia con racionamientos en todo el país, pero el fracaso es evidente: destruyeron el sistema eléctrico y no tienen respuestas", afirmó en Twitter el líder opositor Juan Guaidó, quien este martes cumple seis meses desde que se autoproclamó mandatario encargado de Venezuela.

Jefe del Parlamento de mayoría opositora, Guaidó es reconocido como presidente por medio centenar de países liderados por Estados Unidos, al que el gobierno culpa de "ataques terroristas" contra el sistema eléctrico en su presión para expulsar a Maduro.

Guaidó llamó a protestar en una sesión callejera que el Legislativo había convocado de antemano para este martes en una plaza capitalina.

Y es que los apagones son habituales en Venezuela, especialmente en la zona occidental. El gobierno suele achacarlos a sabotajes y denuncia que las sanciones de Estados Unidos le impiden comprar repuestos.

Oposición y especialistas lo responsabilizan por falta de inversión, impericia y corrupción en medio de una grave crisis económica.