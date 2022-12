Maduro agradeció a Santos por estrechar su mano con Chávez

1:17 p.m. "Perdonamos a los que injuriaron" a Chávez, dijo Nicolás Maduro. "No ha habido líder más injuriado como nuestro presidente, jamás en 200 años se mintió tanto sobre un hombre", sostuvo.

1:10 p.m. Nicolás Maduro agradeció presencia de mandatarios en funeral de Chávez. Reconoció por las palabras y afecto, "el aliento que necesitamos en esta hora dura".

12:55 p.m. Reverendo Jesse Jackson habló en funeral de Estado de Chávez. "Venezuela llora", dijo el activista de derechos humanos, que invitó al continente americano a perdonar.

12:34 p.m. Inició ceremonia religiosa de funeral de Estado de Chávez. Monseñor Mario Moronta encabezó el acto.

12:24 p.m. La Orquesta Filarmónica Juvenil. También fue entonada "Alma Llanera". Gustavo Dudamel dirigió el acto musical.

12:13 p.m. El coplero de oro Cristóbal Jiménez le dedicó "Canto al alto Apure".

12:05 p.m. Personalidades del mundo de la cultura y el deporte de Venezuela rindieron honores. Entre ellos estaba Gustavo Dudamel, director de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

11:59 a.m. Terminó guardia de honor de presidentes y delegaciones de varios países que asisten a funeral de Estado.

11:47 a.m. Más de 30 presidentes le rindieron guardia de honor a Chávez. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue llamado dentro del segundo grupo de mandatarios, tras iniciar el funeral de Estado.

11:45 a.m. Réplica de espada de Simón Bolívar fue colocada por Nicolás Maduro sobre ataúd de Hugo Chávez.

11:30 a.m. Con agradecimiento a los presidentes que viajaron en Venezuela, a las 11:30 a.m. empezó el funeral de Estado del mandatario.

11:30 a.m. Nicolás Maduro puede postularse a Presidencia sin renunciar, decide Tribunal Supremo de Justicia. Asume como presidente encargado hoy en Academia Militar.

11:18 a.m. Presidentes se acercaron a madre de Hugo Chávez para darle pésame.

11:03 a.m. "¡Yo soy Chávez!", gritaban quienes rinden homenaje al presidente venezolano. En la Plaza de Bolívar de Bogotá y otros puntos de Colombia se congregaron decenas de personas para despedirlo.

10:47 a.m. Juan Manuel Santos, Raúl Castro y Rafael Correa llegaron a funeral de Chávez. Miles de personas estaban a las afueras de la Academia Militar de Caracas, donde permanece el cuerpo del presidente.

10:33 a.m. En Cuba rindieron honores a Hugo Chávez. Los actos iniciaron a las 10:30 a.m., a la misma hora del funeral de Estado del mandatario venezolano.

10:23 a.m. Presidentes comenzaron a arribar a funeral de Estado de Hugo Chávez. El cuerpo del presidente permanece en la Academia Militar, donde desde el miércoles está instalada su capilla ardiente, que permanecerá abierta durante al menos siete días más, según informaron fuentes oficiales.

A los actos fúnebres acudieron el príncipe Felipe de Borbón y los jefes de Estado de Colombia, Juan Manuel Santos; Ecuador, Rafael Correa; Cuba, Raúl Castro; Brasil, Dilma Rousseff; Haití, Michel Martelly; Perú, Ollanta Humala; Bolivia, Evo Morales; Uruguay, José Mujica, y el presidente de Guinea Ecuatorial, Teodoro Obiang.

Al funeral de Chávez, que falleció el martes pasado tras luchar contra un cáncer durante 20 meses, también asistenn los presidentes de Chile, Sebastián Piñera; Costa Rica, Laura Chinchilla; Irán, Mahmud Ahmadineyad, y Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, así como delegaciones de más de 50 países.

Solo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, no se quedó a la ceremonia. "No puedo: el calor, mi hipotensión crónica y el médico me lo prohíben", dijo.

El Gobierno de Venezuela anunció que el cuerpo Chávez quedará embalsamado "eternamente" en una urna de cristal.

El vicepresidente Nicolás Maduro jurará este viernes en una sesión especial como presidente encargado y convocará elecciones, según anunció el presidente del Parlamento, Diosdado Cabello.

"Queremos convocar a una sesión especial para la juramentación del compañero Nicolás Maduro como presidente encargado de la República", declaró Cabello al canal estatal, e indicó que el acto está fijado para las 19.00 hora local (23.30 GMT).

Caracas, Venezuela