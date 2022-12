Maduro amenaza con militarizar la zona fronteriza

12:59 a.m. Tribunal venezolano habría ordenado medida privativa de libertad contra el dirigente opositor Leopoldo López, quien permanecería recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, lugar donde se adelantó la audiencia este miércoles.

A través de su cuenta de Twitter, Leopoldo López anunció la decisión del tribunal y pidió a todos sus seguidores que “no se rindan”.

Termina la audiencia. Ratificada medida privativa d libertad. El cambio esta en cada uno d nosotros. No se rindan. Yo no lo hare/LT — Leopoldo López (@leopoldolopez) febrero 20, 2014

12:25 a.m. Desde la cuenta de Twitter del líder opositor Leopoldo López, su esposa escribió “Buenas noches Venezuela. Les escribe Lilian, Leopoldo me pidió que les mandara unos mensajes. Por favor RT”. Acto seguido desde esta cuenta se realizaron los siguientes trinos:

A los soldados honestos, se q comparten el pensamiento d ntro libertador: maldito el soldado q apunte las armas contra su pueblo/LT — Leopoldo López (@leopoldolopez) febrero 20, 2014

Maduro deja la mentira y la fantasia. Yo no negocio ni negociare con dictaduras. Di la cara en mis propios terminos /LT — Leopoldo López (@leopoldolopez) febrero 20, 2014

Amenazas contra @carlosvecchio, @daniel_ceballos, @dsmolansky, @antonioriverog. Tu dictadura esta ilegalizando a @VoluntadPopular /LT — Leopoldo López (@leopoldolopez) febrero 20, 2014

10:30 p.m.: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó de "inaceptable" la violencia en Venezuela , Por su parte, Daniel Ortega, presidente de Nicaragua y Ban Ki-moon, el Secretario General de las Naciones Unidas, también se pronunciaron acerca de la situación.

10:00 p.m.: El presidente Nicolás Maduro amenazó con tomar duras medidas militares en el estado Táchira, fronterizo con Colombia, ante la presencia, según su gobierno, de paramilitares colombianos.

9:00 p.m. En una alocución presidencial transmitida por televisión y radio en Venezuela, Nicolás maduro aseguró que todos los "fascistas" irán a la cárcel al igual que Leopoldo López.

6:50 p.m.: Los artistas Ricardo Montaner y Juanes publicaron esta foto en sus redes sociales:

6:01 p.m. El periodista Eduardo Ponte hizo la publicación por Twitter que confirma el diario El Universal.

Un tribunal móvil llega a Ramo Verde #alerta pic.twitter.com/jOut41Dt8z — Eduardo Ponte (@acaballoregalao) febrero 19, 2014

La decisión fue tomada por el Tribunal 16 de Control, para resguardar la seguridad del político, de acuerdo con orden de la jueza que lleva el caso.

5:00 p.m. Se registra número indeterminado de heridos en manifestaciones de Valencia, estado Carabobo.

04:00 p.m. De acuerdo con información del abogado de Leopoldo López, Juan Carlos Gutiérrez, pidieron a la jueza encargada del caso que se difirera la audiencia para el jueves y se realizara en el Palacio de Justicia, porque es allí donde están las condiciones dadas, sin embargo, el Tribunal 16 de Control ya se ha instalado en el centro penintenciario. La jueza, de acuerdo con Gutiérrez, dijo que "celebrar la audiencia en los tribunales de control podría constituir un peligro para la vida de López", por lo que alega que con esto "se está protegiendo su vida física". Gutiérrez rechazó esta decisión y dijo que no se quiere “un juicio carcelario”.

2:30 p.m. Estudiantes llaman a una concentración en la Plaza Brión de Chacaíto, en Caracas, para “exigir la liberación” de López.

#Venezuela: Nos vemos en la Plaza Brion a las 4pm para exigir la libertad plena de @LepoldoLopez y todos los Presos Políticos — GABY ARELLANO (@GabyarellanoM13) febrero 19, 2014

2:08 p.m. Decenas de personas se manifestaron este miércoles frente a la OEA, en Washington, para pedir al organismo que "deje de mirar a otro lado" ante la crisis en Venezuela y emita una condena clara al Gobierno de Nicolás Maduro, además de llamar a la convocatoria de elecciones en los próximos seis meses.

Con gritos de "OEA, OEA, haga su tarea" y vestidos con los colores de la bandera venezolana, varias decenas de personas se congregaron ante la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA), convocados por la organización civil "A voice for democracy in Venezuela".

12:40 p.m. Hieren a sarcedote en el estado Zulia. El padre José Palmar recibió impactos de perdigones y golpes en la Plaza República de Maracaibo, de acuerdo con información del diario El Universal.

12:00 p.m. Confirman muerte de Miss Turismo Carabobo 2013 , Génesis Carmona, tras recibir disparo en el cráneo durante las protestas en el estado Carabobo, en horas de la noche de este martes.

11:08 a.m. Centenares de venezolanos bloquean el paso en la frontera, el puente que conecta a Cúcuta y Táchira, en protesta a favor de los estudiantes, de Leopoldo López y en contra del Gobierno de Nicolás Maduro.

10:55 a.m. Una fuente del partido Voluntad Popular indicó a la agencia Efe que está previsto que López sea presentado alrededor de las 12:00 p.m., hora local, ante el Tribunal 16 de Control de Caracas, de la magistrada Dalenys Tovar.

10:48 a.m. José Pernalete, periodista venezolano que formaba parte del canal RCTV, publicó, a través de su cuenta de Twitter @jpernalete, una fotografía de la concentración que espera a López en el Palacio de Justicia

Aglomeración al frente del Palacio de Justicia de Caracas! pic.twitter.com/eHLdux08Kw — Jose Pernalete (@jpernalete) febrero 19, 2014

10:37 a.m. Comienzan a llegar ciudadanos al Palacio de Justicia de Caracas para expresarle apoyo al dirigente Leopoldo López.

Este miércoles, el líder opositor acudirá a audiencia de presentación para responder por los delitos que se le imputan, entre los que cuentan, instigación a la violencia.

7:00 a.m. Juan Carlos Gutiérrez, abogado defensor de López, en entrevista para Blu Radio dijo que si bien no existe confianza en las instituciones de país, debe haber justicia porque no existen elementos que incriminen al político. “Tengo que admitir que la situación de la rama judicial venezolana no es la más óptima en materia de autonomía e independencia, pero aquí hay una verdad, un cúmulo de evidencias que determinan la ausencia de participación criminal del doctor López en los delitos que posiblemente la Fiscalía le va a imputar”, aseguró.

Una lucha que trapasa fronteras

En la noche del martes, un grupo de aproximadamente 200 venezolanos se apostó frente a la casa del embajador de Venezuela en Colombia, Iván Rincón, ubicada en Bogotá, para rechazar los hechos de violencias y apoyar a López. Fueron acompañados, también, por colombianos que mostraron su solidaridad con los venezolanos.

Pero, los venezolanos en Colombia no solo protestan en la capital; en Barranquilla también se han manifestado contra la inseguridad, la inflación, la escasez, la violencia en su país. En Cúcuta, colombianos y venezolanos hicieron un plantón por lo que ellos mismos denominaron "un dolor de Patria". En Cali, mostaron su apoyo a los estudiantes que se han mantenido en las calles del vecino país.