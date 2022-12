Maduro anuncia que endurecimiento de racionamiento que ya toca a Caracas

Los venezolanos lidiarán con cuatro horas diarias sin luz a partir del lunes, debido a la sequía provocada por el fenómeno El Niño. Pero la mala noticia no llegó sola. Ahora habrá menos cerveza para paliar el calor.

La castigada economía de Venezuela recibió este jueves estos dos nuevos golpes: el agravamiento de la crisis energética y el cese de la producción en la Cervecería Polar que impactará a unos 300.000 trabajos indirectos y 10.000 directos.

El ministro de Energía Eléctrica, Luis Motta, anunció que habrá una suspensión de electricidad durante 40 días en 10 de los 24 estados -incluido el distrito capital-, donde se concentra la mayor parte de la población y el motor industrial venezolano.

El país con las mayores reservas petroleras del mundo, que ya vivió una dura crisis eléctrica en 2010, sufre apagones sobre todo en las provincias y racionamientos de agua, lo que aumenta las dificultades cotidianas.

"En el interior del país ya hay racionamiento, aquí en la ciudad será un caos. Trabajamos y vivimos a media marcha. ¿Qué voy a hacer sin computadora e internet? El gobierno no tomó previsiones para que no dependiéramos tanto de (la represa) El Guri", dijo a la AFP Maribel Rondón, abogada y pequeña empresaria de transporte de 47 años.

Racionamiento programado

La medida forma parte de un plan especial de ahorro de energía que emprendió el gobierno de Nicolás Maduro hace dos meses, que ha implicado la reducción de la jornada laboral del sector público en un 40% y varios asuetos.

Para aprovechar más la luz del día, a partir del 1 de mayo se adelantarán los relojes 30 minutos, volviendo al huso horario de cuatro horas menos respecto del meridiano de Greenwich (-04H00 GMT).

Además, el gobierno exigió a los grandes consumidores, como centros comerciales y hoteles, a generar su propia energía con plantas eléctricas, lo que ha hecho que varios establecimientos cierren más temprano.

El analista económico Luis Vicente León advirtió que este tipo de medidas afectan la productividad de un país ya sumido en una aguda crisis económica, con recesión, la inflación más alta del mundo (180% en 2015) y escasez de alimentos.

Birras programadas

Para colmo de males, la Cervecería Polar, ícono del mayor grupo empresarial del país, anunció que dejará de vender cerveza, pues sólo tiene "cebada malteada para producir hasta el 29 de abril", debido a que no cuenta con divisas para reponer inventario y pagar a sus proveedores, ante el control cambiario estatal que rige en Venezuela.

"Nos vemos obligados a suspender la producción de cerveza y malta hasta lograr el acceso a las divisas necesarias para la procura de la materia prima", advirtió Polar, la principal del mercado cervecero del país.

La medida tendrá un impacto negativo sobre los 10.000 puestos de trabajo directos y más de 300.000 indirectos entre franquiciados, transportistas, clientes y proveedores en todo el país, agregó, sin precisar si habrá despidos o cierre de fábricas.