Maduro aprobó dos primeras leyes para controlar precios y uso de divisas

Más tarde y en el mismo acto, el presidente firmó la segunda norma aprobada al amparo de los poderes especiales, la que crea el Centro Nacional de Comercio Exterior y de la Corporación Nacional de Comercio Exterior. Con respecto a la primera norma, Maduro indicó que servirá para proteger "las libertades económicas y los derechos económicos y sociales del pueblo que trabaja" y tras señalar que no puede perder el tiempo, dijo que hay que "controlar y regularizar esta guerra económica" que asegura le declaró el empresariado aliado con la oposición.

Dijo, además, que esa primera ley será remitida mañana al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para que la estudie y avale el carácter orgánico que requiere.

"Tenemos que imprimir de esta ley no menos de cinco millones de ejemplares para que nuestro pueblo se convierta en el garante cumplidor de esta ley para establecer los costos, las ganancias máximas, los precios justos", señaló.

Al referirse a la segunda norma, explicó que tiene como objetivo ordenar, con nuevas instituciones, "todo lo que se importa y lo que se exporta", el manejo de las divisas que entran al país por renta petrolera "para que no se las robe más, ni se las malbarate".

Informó que el Centro Nacional de Comercio Exterior establecerá todos los parámetros para el uso de los dólares que entrega el Estado a las empresas nacionales e internacionales, que deberán firmar un contrato "de fiel cumplimiento" del uso que aseguraron tendrán los dólares, lo que se comprobará posteriormente.

También indicó que los empresarios que pidan dólares para importar productos deben inscribirse en un nuevo registro nacional de importadores y exportadores de Venezuela, en el que no podrán registrarse los que han sido señalados de "robar" o "malbaratar" divisas.

Dijo que la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), organismo encargado de entregar el 95 % de los dólares a las empresas en el marco del control de cambios que rige en Venezuela desde 2003, recibirá ahora "la orden directa" del recién creado Centro Nacional del Comercio Exterior.

Agregó que la Corporación de Comercio Exterior se ocupará de las importaciones y que estará conformada por "poderosas empresas del Estado" y que podrán participar empresas privadas que se registren para que trabajen en sociedad "cuando haga falta asesoría" en "temas vitales" como por ejemplo la importación de medicinas.

"Tengo fe que en mediano plazo, en dos años, Venezuela va a incrementar muy, muy, muy altamente las exportaciones y el ingreso de divisas de otras fuentes directas distintas al petróleo venezolano", señaló el gobernante.

Maduro solicitó el 8 de octubre pasado poderes especiales para legislar para combatir la corrupción y hacer frente a una "guerra económica" que protagonizan empresarios "ladrones, usureros y especuladores".