Maduro arremete contra Bolsonaro y dice que entregó a Brasil en bandeja de plata a EE. UU.

El mandatario venezolano, que no fue invitado a la posesión del nuevo presidente, criticó severamente las ideas de su homólogo.

"Los proyectos de derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables, y van a provocar el resurgimiento de una nueva ola de transformaciones populares", dijo Maduro en un material difundido este martes por la televisión pública VTV.

En ese sentido, el gobernante venezolano aseguró que el presidente colombiano Iván Duque "pasó del 80% de apoyo al 80% de repudio" y que el pueblo está "en las calles pidiendo que se vaya" de la presidencia.

"Jair Bolsonaro va a ir por el mismo camino, (y) Macri en Argentina es un hombre repudiado que no puede salir a una esquina", añadió.

Asimismo, señaló que América Latina es "un territorio en disputa" entre las fuerzas políticas de derecha e izquierda, y que la región atraviesa "un proceso de regresión" que, en su "visión", desembocará en nuevos gobiernos "revolucionarios".

"Todo proceso de regresión trae en sí las fuerzas internas que lo combaten", dijo al asegurar que la izquierda latinoamericana experimenta "una situación difícil".

Tanto el gobierno de Macri, como el de Duque han sido críticos con Maduro al que acusan por la severa crisis económica que padece Venezuela, que se traduce en escasez, hiperinflación y un éxodo de cerca de 4 millones de personas, principalmente a destinos de la región.

Bolsonaro ha dicho que ejercerá presión contra Maduro, a quien no reconoce como presidente de Venezuela y califica de dictatorial.

Por su parte, la líder opositora venezolana María Corina Machado pidió al presidente brasileño que lidere una mayor presión internacional contra el gobierno venezolano.

"En Venezuela enfrentamos un Estado criminal que no está dispuesto a entregar el poder por las buenas y que solo cederá ante la presión coordinada de las fuerzas internas y externas que lo obliguen a entender que es impostergable la transición a la democracia", dijo.

