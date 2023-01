Maduro asegura que los emigrantes venezolanos salen del país "llenos de dólares"

“¿Cómo va a decir eso ese loco?”, dicen los migrantes y afirman que salen con apenas 30.000 bolívares. “No son ni 3.000 pesos” colombianos, recalcan.

El mandatario de Venezuela aseguró que quienes deciden abandonar la nación, en medio de la severa crisis económica, lo hacen seducidos por ofertas engañosas.

"Una característica de la emigración venezolana es que salen del país con el bolsillo lleno de dólares, lo mínimo que llevan 5.000 dólares, eso es platica oyó, venden una moto, venden un carro, y algunos han vendido hasta el apartamento", dijo Nicolás Maduro en un acto con jóvenes chavistas.

El gobernante afirmó que a través de redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram los venezolanos reciben mensajes que forman parte de una campaña que busca "imponer una crisis humanitaria de migración" para "justificar la intervención de Venezuela por la vía militar y política".

Señaló que en estas plataformas digitales ofrecen "paquetes" fraudulentos para emigrantes venezolanos con los que supuestamente obtendrán beneficios económicos, algo que, remarcó, ha "sugestionado" a algunos.

"Las grandes mayorías no, las grandes mayorías están en Venezuela trabajando, estudiando, luchando. Es una minoría que se ha dejado sugestionar y ahora despierta de una pesadilla", prosiguió.

El líder chavista dijo que, aunque solo es "un grupo" de ciudadanos el que ha abandonado Venezuela, el "100 por ciento" de los que han regresado, en el marco del plan gubernamental Vuelta a la Patria, "fueron engañados" en otros países.

"Estas personas que han regresado del esclavismo, han regresado de otro mundo, han regresado del capitalismo, peor aún, algunos han regresado del esclavismo", agregó.

Según datos facilitados por Naciones Unidas, un total de 2,3 millones de venezolanos han huido del país desde 2014, dirigiéndose principalmente a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil.

La mayor parte de los emigrados, según la ONU, citan la falta de alimentos como la principal razón de su marcha.

“¿Cómo va a decir eso?”

Pocos bolívares traen los venezolanos al cruzar la frontera con Cúcuta, en Norte de Santander. Los caminantes aseguran que no es cierto que lleguen con 5.000 dólares, como dijo el presidente Nicolás maduro.

Richard Valera, venezolano migrante, recalca que solo trae consigo 30.000 bolívares, “¿cuánto es eso en pesos (colombianos)? No creo que ni 3.000 pesos”, se lamenta.

Personas como Valera dicen que, a duras penas, les alcanza para los pasajes y migrar a otras ciudades o países. “¿Cómo va a decir eso ese loco, porque es loco?”, añade otro ciudadano.

Piden a Maduro respeto por el pueblo venezolano que atraviesa una crisis, la división de sus familias y la hiperinflación. Además, sostienen que no salen de su nación por ofertas laborales en otro lado, sino por necesidad.

Asimismo, puntualizan que sus familias en Venezuela sobreviven como pueden, porque los ingresos de los que habla el cuestionado presidente nunca los han tenido en sus manos.

