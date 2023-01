Maduro califica como “show mediático” la detención de Juan Guaidó

Aseguró que se trató de una confabulación entre opositores y agentes de inteligencia corruptos. Entretanto, Leopoldo López rompió su silencio.

Maduro dijo que el incidente ocurrido el domingo, cuando Guaidó se disponía a encabezar un mitin en las afueras de Caracas, contó con la "cooperación corrupta y traidora de un grupo de funcionarios" del servicio de inteligencia.

"¡Ah, qué casualidad! Una cámara perfectamente apuntada (...), profesional, que toma el momento en que el diputado (...) fue retenido en un hecho extraño por un grupo de funcionarios que, de inmediato, me enteré de lo que habían hecho ordené que fueran sometidos a régimen disciplinario", dijo el mandatario durante la presentación de su informe anual de labores ante la oficialista Asamblea Constituyente.

Maduro aseguró que tras enterarse de lo ocurrido ordenó que los agentes -cuatro, según informó previamente el gobierno- "fueran destituidos por prestarse a un show mediático".

"Así voy a actuar contra cualquier funcionario que traicione el juramento público (...). ¡Mano de hierro a la corrupción! ¡Mano de hierro a la traición! A mí no me va a temblar el pulso con nadie (...). De cada show saldremos más fuertes", advirtió.

Guaidó, presidente del Parlamento de mayoría opositora, fue liberado una hora después de ser interceptada su camioneta por hombres fuertemente armados, y culpó del hecho al gobierno.

Maduro acusó a la oposición de desplegar otro "show" el pasado sábado, al dañar, según él, equipos de suministro de electricidad y dejar sin luz el Hospital Universitario de Caracas durante varias horas.

Sindicalistas del gremio de la salud denunciaron que a raíz del corte murieron entre ocho y nueve pacientes; y que unas cien fueron desalojadas. Los apagones son frecuentes en Venezuela y, según expertos, se deben a falta de inversión en infraestructura, corrupción e impericia.

"Fue un ataque terrorista planificado como un show por los terroristas que hoy están al mando de la oposición venezolana y que vamos a enfrentar severamente y los vamos a derrotar: ¡Terroristas!", espetó el gobernante socialista.

Maduro aludió así a Guaidó, quien asumió el 5 de enero como jefe parlamentario y pide apoyo ciudadano y de la Fuerza Armada para asumir un "gobierno de transición" en Venezuela.

Guaidó, de 35 años, aduce que la Constitución lo faculta para llenar el vacío de poder que, según él, existe debido a que el nuevo mandato de Maduro iniciado el 10 de enero es considerado ilegítimo por el Legislativo y gran parte de la comunidad internacional.

Maduro ironizó dirigiéndose al legislador: "Te voy a mandar la banda (presidencial), muchachón (...) Para ver qué haces".

Habló Leopoldo López

Leopoldo López volvió a la luz pública con la revelación de un audio en el que expresa su total respaldo al presidente de la Asamblea Nacional, juan Guaidó.

Además, relató detalles de la conversación que Guaidó sostuvo con funcionarios y que permitió su libertad.

“Él empezó a hablar, sobre el tema de la amnistía, de lo que se busca con la reconciliación, el encuentro, la amnistía a los funcionarios militares y civiles que colaboren con la restitución del orden constitucional y me cuenta que a ese tema le prestaron mucha, pero mucha atención. A partir de allí pues cambió la dinámica, bajaron completamente la actitud hostil y agresiva”, contó.

En su mensaje, el político opositor enfatizó que el suceso deja algo claro: la ruptura entre el gobierno de Nicolás Maduro y sus funcionarios.

“Muestra un quiebre interno, muestra cómo hay mucha fragilidad con respecto a la cadena de mando, con respecto a las instrucciones y, sobre todo, a la necesidad de que nosotros fortalezcamos el mensaje sobre la amnistía”, añadió López.

Este lunes, en su cuenta de Twitter, Guaidó volvió a hacer un llamado a manifestarse el próximo 23 de enero para terminar con lo que él llama la usurpación del poder por parte de maduro

