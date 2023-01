Maduro cerró frontera con Brasil y dijo que evalúa hacerlo con la de Colombia

El líder chavista aseguró que no le temblará la mano para clausurar los pasos terrestres ante una “provocación” del gobierno del presidente Duque.

Nicolás Maduro ordenó este jueves el cierre de los pasos fronterizos entre su país y Brasil, al tiempo que dijo estar "evaluando" un decreto similar que afecte a la frontera con Colombia, donde también se almacena la ayuda internacional destinada a paliar la crisis que sufre Venezuela.

"He decidido (que) en el sur de Venezuela (...) a partir de las 20.00 horas (00.00 GMT) de hoy jueves 21 de febrero queda cerrada total y absolutamente, hasta nuevo aviso, la frontera terrestre con Brasil", dijo el mandatario durante una reunión con militares en el caraqueño Fuerte Tiuna, el mayor cuartel del país.

Brasil figura entre la cincuentena de países que reconoce al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente encargado de Venezuela, y en el estado de Roraima se acopian donaciones de alimentos y medicinas gestionadas por el opositor y que Maduro se niega a aceptar.

Maduro reiteró que estas donaciones forman parte de un "show" para invadir militarmente el país y desalojar al chavismo del poder, que disfruta desde 1999.

Además, el mandatario dijo estar "evaluando" cerrar la frontera con Colombia, donde también se almacenan ayudas para Venezuela.

"En el año 2015 tomé la decisión de cerrar las fronteras con Colombia de manera temporal (...), yo no quiero tener que tomar una decisión de esas características, pero lo estoy evaluando, un cierre total de la frontera, lo estoy evaluando, hombre prevenido vale por dos", dijo el gobernante.

En ese sentido, aseveró que desde Colombia se alistan "falsos positivos" para justificar el ingreso a Venezuela de militares extranjeros, y responsabilizó al presidente de este país, Iván Duque, de cualquier acto de violencia que pueda ocurrir en la frontera entre las dos naciones.

Con todo, en el mismo hilo discursivo aseveró tener información "caliente" que señala que los militares colombianos han dicho a Duque que no se prestarán para un ataque a Venezuela.

"Los militares colombianos se niegan a prestarse a una agresión contra su hermana Venezuela. Militares de Colombia: máximo honor, honor bolivariano, no se presten a falsos positivos, a una provocación", añadió.

Maduro también volvió a rechazar el ingreso de las ayudas que se almacenan en las fronteras con Colombia y Brasil, y aseveró que estos alimentos son "cancerígenos", sin mostrar pruebas.

Asimismo, se refirió al cierre de las comunicaciones con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao, todos territorios políticos de Países Bajos, y aseveró que se vio obligado a hacerlo porque se estaba "preparando una provocación".

"Yo le digo al pueblo de Aruba, Bonaire y Curazao, quiero las mejores relaciones, pero con respeto, queremos las mejores relaciones, fluidas, de comercio, de turismo, de hermandad, pero con respeto ¿Es mucho pedir el respeto?", se preguntó.

La crisis política venezolana se acentuó en enero pasado, cuando Maduro juró un nuevo mandato de 6 años cuya legitimidad no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional, y Guaidó se proclamó luego como "presidente encargado", por considerar que el líder chavista "usurpa" la Presidencia.

Guaidó estableció como una prioridad el ingreso de ayudas para atender de forma inmediata a 250.000 personas en vulnerabilidad, y ha dicho que estas ingresarán "sí o sí" el próximo día 23.

