Maduro congela diálogos con la oposición luego de bloqueo de bienes por parte de EE. UU.

Advirtió, además, que castigará a los ‘vendepatria’ que han apoyado las medidas que tomó el gobierno de Donald Trump contra Venezuela.

"Vamos a activar una contraofensiva con la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), con todos los poderes y vamos a hacer justicia. Vamos a hacer justicia frente a los ‘vendepatria’, a los traidores a la patria, vamos con todo", dijo en conversación telefónica con el canal estatal VTV.

El anuncio lo hizo durante el programa de dirigente chavista Diosdado Cabello, jefe de la ANC, un organismo integrado solo por chavistas y que no es reconocido por numerosos países.

"¿Quieren batalla? Vamos a la batalla. Estamos listos, la furia bolivariana está lista para la batalla", prosiguió el presidente.

Maduro aseguró que el pueblo venezolano "está indignado y ha reaccionado" ante la sanción estadounidense que se dio a conocer el lunes, y por ello, dijo, se manifestó este miércoles en las calles de Caracas y prevé que lo seguirá haciendo el sábado, cuando llamó a una jornada mundial de protesta contra Trump.

"Esa es la furia bolivariana que los Estados Unidos y su gobierno imperialista van a ver a partir de hoy, y a partir de los días que están por venir. Justicia, justicia pide el pueblo frente a la agresión imperialista", sostuvo.

El líder chavista explicó también sus razones para suspender el diálogo político con la oposición, que estaba previsto reanudarse en Barbados con el auspicio de Noruega.

"El imperialismo norteamericano se volvió loco y le dio una puñalada trapera al alma de Venezuela, a la vida económica de Venezuela y ellos (oposición) salieron a hacer fiesta, a aplaudir. En esas condiciones no (continuarán las conversaciones)", indicó.

Señaló, además, que es él quien ha defendido mantener abiertos canales de diálogo con la "oposición extremista" y en este sentido "siempre" han existido "conversaciones secretas" para ir "acercando posiciones" en un país donde gobierno y oposición no se reconocen mutuamente.

El jefe del Parlamento, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, insiste en que la sanción de EE. UU., su principal aliado, no es un embargo y no afectará a la importación de medicamentos y alimentos, dos elementos que escasean en Venezuela.