Maduro convoca a “asamblea ciudadana” para una nueva Constitución en Venezuela

Sus integrantes serán elegidos por sectores de la sociedad y no por voto popular, explicó.



El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, convocó este lunes a una Constituyente "popular" para redactar una nueva Carta Magna, parte de cuyos integrantes serán elegidos por sectores de la sociedad y no por voto universal.

"Convoco al poder constituyente originario para lograr la paz que necesita el país, para derrotar el golpe fascista, una Constituyente ciudadana, no de partidos políticos. Una Constituyente del pueblo", dijo Maduro ante miles de seguidores congregados en el centro de Caracas por el Día del Trabajador.

El mandatario socialista anunció que este lunes entregará al Consejo Nacional Electoral (CNE) las bases del proceso, que contempla la elección de 500 asambleístas, una parte por sectores sociales que escogerán directamente a sus representantes, y la otra por municipios.

"Va a ser una Constituyente electa con voto directo del pueblo para elegir a unos 500 constituyentistas: 200 o 250 por la base de la clase obrera, las comunas, misiones, los movimientos sociales (...) Los movimientos de personas con discapacidad van a tener a sus constituyentes propios electos, los pensionados", detalló el presidente.

Maduro dijo que los restantes asambleístas "se van a elegir en un sistema territorializado, con carácter municipal y local".

La actual Carta Magna venezolana -vigente desde 1999- establece que la Asamblea Nacional Constituyente se convoca para "transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución".

La puede convocar el presidente en Consejo de Ministros, el Parlamento mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, los concejos municipales o a través de firmas del 15% de los electores.

Los miembros de la Constituyente de 1999 fueron elegidos mediante una votación nacional, y no por sectores como plantea Maduro, y pertenecían mayoritariamente al chavismo.

"Les entrego el poder que me dio Hugo Chávez, vayan a ganar la batalla", añadió el gobernante, quien ofrecerá detalles de su anuncio en las próximas horas.