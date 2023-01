Maduro convoca a una “marcha antiimperialista” luego de que Guaidó anunciara nuevas movilizaciones

El líder del régimen en Venezuela llamó a sus partidarios a tomarse las calles el próximo sábado.

"Vamos a las calles el 9 de marzo, a conmemorar el día del antimperialismo, ¡a las calles el pueblo, al combate el pueblo!", dijo Maduro este martes durante un acto que conmemoró el sexto aniversario de la muerte de su antecesor, Hugo Chávez (1999-2013).

El gobernante socialista declaró el 9 de marzo como el Día del antimperialismo, luego de que, en esa fecha, en 2015, el entonces presidente estadounidense Barack Obama emitiera un decreto que declaró a Venezuela como una "amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad" de su país e impusiera las primeras sanciones a funcionarios venezolanos.

Maduro, quien volvió a tildar esa declaratoria de "infame", aseguró que el país petrolero enfrenta hoy la "agresión imperialista más poderosa en 200 años de República".

Ese ataque, añadió, abarca los ámbitos político, económico y diplomático, e "intentos de perturbar la vida nacional", en referencia a la juramentación de Guaidó como presidente encargado con el apoyo de más de 50 países encabezados por Estados Unidos, el pasado 23 de enero.

"Llamo a la defensa de la paz de la patria, de la integridad territorial, no podemos caer en provocaciones nunca. Allá ellos, que sigan con sus juegos de muchachos, de provocaciones", subrayó.

El lunes, tras regresar a Venezuela después de burlar una prohibición judicial de salida del país, Guaidó convocó a una marcha el próximo sábado para obligar a Maduro a que "cese la usurpación" del poder.

El también jefe parlamentario, quien tiene inmunidad, considera que el segundo mandato iniciado por el líder socialista en enero es resultado de elecciones fraudulentas.

Maduro no se refirió al multitudinario recibimiento que tuvo Guaidó a su llegada, si bien antes había manifestado que tendría que enfrentar a la justicia por haber violado la prohibición de salida.

Maduro volvió a reivindicar como una "victoria" el fallido intento de Guaidó para ingresar donaciones de Estados Unidos en alimentos y medicinas, el pasado 23 de febrero por la frontera con Colombia, alegando que era el pretexto de una intervención norteamericana.

En tal sentido, condecoró a varios oficiales de la Fuerza Armada que impidieron el paso de los cargamentos, entre ellos a Alberto Bermudes, comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral del estado Bolívar, fronterizo con Brasil y donde murieron siete personas y decenas resultaron heridas en enfrentamientos con los militares.

"Hoy más que nunca estamos victoriosos frente a la conspiración, frente al chantaje. Mientras una minoría alocada continúa con su odio, en su amargura, allá ellos, ni les paremos bolas (prestar atención) compatriotas", exhortó.

En contexto:

Guaidó dice que régimen no ha dicho nada de su regreso porque “están ahogados en contradicciones"