Maduro convocó a Consejo de Estado para definir relaciones con Colombia

El Consejo de Estado, una instancia que reúne extraordinariamente a los representantes de las más importantes instancias del país, deberá redactar el martes "un documento" que exprese "de manera central la visión de las relaciones de nuestro Estado, de nuestro Gobierno, con la República de Colombia, con su Estado y con su Gobierno", manifestó Nicolás Maduro en un acto televisado.

Hizo el anuncio ante los asistentes a una reunión del llamado Polo Patriótico, la alianza de partidos y organizaciones que dan sustento político a su Gobierno, un día después de revelar que el expresidente brasileño Lula da Silva está gestionando un encuentro suyo con su colega colombiano, Juan Manuel Santos.

"Nosotros estamos dispuestos a recomponer las reglas del juego para relaciones de respeto, de respeto, sin jueguitos de hipocresía, no acepto jueguitos de nadie, que lo sepan en Colombia, no acepto jueguitos porque aquí no hay bobos gobernando, aquí hay chavistas y bolivarianos", dijo el viernes Maduro.

"Yo también soy un demócrata, presidente Santos, los que no son demócratas son los factores de la derecha que se fueron a reunir con usted y desconocen la democracia venezolana, que desconocen las instituciones venezolanas que están conspirando contra la economía, que están conspirando para matarme a mí", añadió.

Las relaciones entre Colombia y Venezuela se tensaron después de que Santos recibiera a finales del mes pasado al líder de la oposición venezolana, Henrique Capriles, quien no reconoce a Maduro como presidente ni los resultados electorales del 14 de abril, que ha impugnado ante el Supremo por considerarlos fraudulentos.

La relación se tensó aún más cuando Santos comentó la posibilidad de ingresar en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) -declaración luego matizada por el ministro de Defensa colombiano Juan Carlos Pinzón-, que llevó a Maduro a acusar al Gobierno de Colombia de "giro negativo" en su política regional.

Incluso, hace una semana Maduro afirmó que tenía la "certeza" de que a Santos no le interesaba el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que se cumple en Cuba, proceso de negociación apoyado por Venezuela.

Caracas, Venezuela