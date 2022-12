Maduro critica a oposición por decir que sus votos sí están bien contados

Con una alianza que entre otras cosas garantizará a Uruguay petróleo a cambio de alimentos y tecnología, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, inició este martes su primera gira regional con el respaldo abierto de su homólogo José Mujica frente a las denuncias en su contra de la oposición de ambos países.

Menos de un mes después de las elecciones del 14 de abril, impugnadas por la oposición venezolana, que no acepta los resultados, Maduro llegó a Montevideo para una visita de pocas horas tras la cual viajará a Argentina y Brasil, sus otros dos aliados en el Mercosur, bloque del que está suspendido Paraguay.

Mujica y Maduro destacaron la integración regional y las complementariedades entre ambos países como bases de su alianza, que quedó plasmada en varios convenios.

El mandatario venezolano se congratuló sobre todo de la firma de un acuerdo entre la compañía petrolera estatal de su país, PDVSA, y la uruguaya Ancap para "ratificar el suministro permanente de petróleo y derivados" a Uruguay.

Además, se suscribieron convenios en materia alimenticia para la exportación de productos uruguayos como la leche y la carne a Venezuela, y de transporte, para el apoyo de la empresa Urutransfor a la modernización del metro de Caracas.

La defensa, la ciencia y la tecnología, sobre todo el software, un sector en el que Uruguay despunta a nivel internacional, fueron otros de los sectores incluidos en la alianza.

El mercado venezolano pasó a ser en 2012 el quinto en importancia para Uruguay, recibió el 5 % del total de las exportaciones con 406 millones de dólares y un incremento del 64 % respecto a 2010, superando a potencias como Rusia, Estados Unidos o Alemania, según cifras del instituto oficial Uruguay XXI.

También fue ratificada la decisión de Uruguay de adherirse al Sistema Único de Compensación Regional (Sucre), que fue creado por la Alianza Bolivariana para los pueblos de América (ALBA) para que los países miembros realicen intercambios comerciales.

Maduro aprovechó también para confirmar su asistencia el próximo 28 de junio en Montevideo a una Cumbre del Mercosur en la que Venezuela recibirá la presidencia semestral del organismo de manos de Uruguay.

El Mercosur "tiene que seguir cambiando para convertirse en un poderoso espacio de unión suramericana", dijo el gobernante, que celebró el inició del proceso de adhesión de Bolivia y el interés de Ecuador en seguir el ejemplo.

Además consideró que el reingreso de Paraguay a ese bloque "es casi automático" después de las elecciones del 21 de abril, cuyo ganador, Horacio Cartes, asumirá el cargo el 15 de agosto próximo.

Argentina, Brasil y Uruguay suspendieron a Paraguay en rechazo a la destitución del presidente Fernando Lugo en junio de 2012.

Esa suspensión permitió en la práctica el ingreso de Venezuela al Mercosur, que estaba trabado desde hacía años por la negativa del Legislativo de Paraguay a autorizarlo.

Mujica coincidió en la importancia de la integración para defenderse frente al mundo como bloque y ratificó frente a Maduro importancia de Venezuela para el Mercosur.

Afirmó que los países latinoamericanos tienen "una deuda pendiente", la de "gestar la patria común en nuestra América", aunque destacó que con la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) la región "ha dado un paso institucional que hace 30 o 40 años no se nos podía ocurrir".

En la Unasur "gobiernos de una naturaleza muy distinta se sientan, discuten y acuerdan" señaló.

La gira regional de Maduro ha estado rodeada de críticas y de denuncias sobre la situación en Venezuela de parte de la oposición venezolana, que han tenido eco en la capital uruguaya.

Los dos principales partidos opositores uruguayos, el Nacional y el Colorado, pidieron a Mujica este lunes que expresara a Maduro su preocupación por la situación de la democracia en Venezuela, lo que el jefe de Estado no hizo.

Este martes, casi al mismo tiempo en que ambos mandatarios se reunían en la residencia presidencial de Suárez, el dirigente opositor venezolano Leopoldo López presentó en el Parlamento uruguayo un informe en el que acusa al Gobierno de su país de "torturas" y "persecución política".

López, que el miércoles presentará el informe en el Parlamento argentino, pidió además elevar las quejas a la Comisión de Derechos Humanos del Mercosur.

Consultado al respecto, Maduro indicó que esas denuncias solo buscan dividir a la región.