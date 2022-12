Maduro denuncia que "fascistas" lo quieren "eliminar físicamente"

"Yo no exagero si digo que estos fascistas que son capaces de ordenar disparar contra un pueblo, son capaces y deben estar pensando eliminarme físicamente, no es ninguna exageración, no es ningún extremismo decirlo", afirmó Maduro en una ceremonia transmitida por el canal estatal.

Durante el acto de transmisión de mando de la Guardia de Honor Presidencial, que ahora encabeza Alexis José Rodríguez Cabello, señaló que "seguramente salen otra vez a tratar de banalizar estos temas" e indicó que un supuesto plan en su contra "no debe ocurrir".

El pasado 6 de abril, Maduro, entonces presidente encargado y candidato del oficialismo, denunció que un grupo de mercenarios pagados por "la derecha salvadoreña" había entrado al país con la intención de matarlo y de generar violencia y culpó a funcionarios estadounidenses de estar detrás de ese supuesto plan.

"Primer objetivo de este grupo mercenario (...) incrementar la violencia en las principales ciudades del país cometiendo homicidios bárbaros. Segundo objetivo, incrementar el saboteo del sistema eléctrico y un tercer objetivo (...) matarme a mí", afirmó entonces.

Cinco días después, informó que fueron capturados en un lugar que no precisó "varios paramilitares" colombianos que, según dijo, "venían a asesinar".

Maduro se impuso por 1,8 puntos al líder opositor Henrique Capriles en los comicios del pasado 14 de abril, convocados anticipadamente tras el fallecimiento, el 5 de marzo, del presidente Hugo Chávez.

La oposición se ha negado a reconocer los resultados de esas elecciones mientras no se realice una auditoría que solicitó ante el estrecho margen de las votaciones y que fue aceptada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sin embargo, la rectora Sandra Oblitas, una de las cinco que tiene el CNE, ha dicho que la esta auditoría "verifica el funcionamiento de la plataforma" y no los resultados electorales.