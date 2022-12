Maduro derrotaría a Capriles en caso de elecciones anticipadas, según encuesta

Según el sondeo de la firma privada Hinterlaces, Maduro tendría una ventaja de 14 puntos frente a Capriles.

La brecha entre ambos se ampliaría a 20 puntos porcentuales al consultarle a los 1.230 entrevistados para este estudio sobre "¿Quién cree usted que ganaría esas elecciones presidenciales?", independientemente de su preferencia electoral.

Según los encuestados, un 56 % cree que ganaría el actual vicepresidente, mientras un 30 % se inclina a favor de Capriles, actual gobernador del estado Miranda (centro).

La salud de Chávez, que permanece internado con una insuficiencia respiratoria de la que no ha mejorado tras la operación a la que se sometió en diciembre pasado, ha abierto el debate en el país sobre la posibilidad de que se convoquen elecciones anticipadas.

Chávez ganó en octubre del año pasado las elecciones para el período 2013-2019, pero por su salud no juró al cargo el pasado 10 de enero, como lo ordena la Constitución.

La investigación de Hinterlaces, efectuada del 30 de enero al 9 de febrero, con un margen de error de más o menos 2,9 % y un nivel de confianza del 95 %, señaló que un 52 % opina que en caso que Chávez no pudiera continuar en el cargo que asumió en 1999 lo más conveniente para el país es un presidente chavista, mientras un 27 % cree que un opositor.

Un 21 % no sabe o no responde ante esta interrogante, agregó el estudio, e indicó que un 66 % señaló que la oposición no está en condiciones de reemplazar al chavismo frente a un 26 % que considera que sí.

En torno a la salud del presidente, un 60 % piensa que Chávez se recuperará y volverá al poder, un 14 % sostuvo que se recuperará aunque no reasumirá sus funciones y un 12 % no cree que el gobernante se cure.

Hinterlaces también difundió un estudio elaborado del 16 al 23 de febrero entre 900 personas con un 90 % de confianza y un margen de error de más o menos 3 % para consultar sobre la reciente devaluación de casi un 31,7 % de la moneda local frente al dólar.

Según el estudio, un 60 % calificó la medida como negativa mientras que un 29 % opinó que es positiva y un 11 % no sabe o no responde.

Además, un 61 % de los consultados aseguró que hubiese preferido un aumento del precio de la gasolina, que en Venezuela es de aproximadamente dos centavos de dólar por litro, y no la devaluación que contó en la encuesta con el apoyo de solo un 16 %.

Un 10 % afirmó que no apoya ninguna de las medidas, un 11 % no sabe o no responde y un 2 % apoyaría las dos.

El pasado 8 de febrero, el Gobierno venezolano anunció la devaluación para combatir el "brote inflacionario y especulativo" del país.

Caracas (Venezuela)