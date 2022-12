Maduro dice que Chávez está en el Hospital Militar como un paciente más

"Él nos ha pedido que no se perturbe la vida de los pacientes, familiares, trabajadores, médicos y médicas del Hospital Militar", agregó el vicepresidente Nicolás Maduro.

El hombre que encabeza el Gobierno desde que Chávez fue operado el 11 de diciembre en La Habana destacó la movilización de los seguidores del presidente en las inmediaciones del nosocomio donde "el pueblo está rezando" y cantando.

Maduro visitó en la tarde de hoy al gobernante, de cuya llegada no se han facilitado imágenes.

Chávez, de 58 años y en el poder desde 1999, llegó de madrugada y por sorpresa a Caracas para continuar el tratamiento contra el cáncer que le fue diagnosticado en junio del 2011 en Cuba.

El presidente venezolano ha tenido que superar un largo postoperatorio en el que se produjeron complicaciones como consecuencia de una hemorragia y una infección pulmonar que le generó una insuficiencia respiratoria.

Según indicó el Gobierno el pasado viernes, el presidente venezolano debe respirar a través de una cánula traqueal y recibe un "tratamiento enérgico para la enfermedad de base, que no está exento de complicaciones".