Maduro dice que FF. AA. de su país están listas “para reventar los dientes” a Colombia y Brasil

Durante la presentación de su balance de 2019 al Parlamento, el presidente venezolano invitó a la UE y la ONU a observar las elecciones legislativas.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió este martes al Consejo Nacional Electoral (CNE) que invite a la Unión Europea (UE) y a la ONU para que observen las elecciones legislativas previstas para este año, aunque aún sin fecha, pero no así a la Organización de Estados Americanos (OEA).

"Que se invite ampliamente a la Unión Europea, a la Secretaria General de la ONU, a la Unión Africana y a todas las organizaciones (...) para que vengan a ver cómo el pueblo de Venezuela, un pueblo libre, elige su nueva Asamblea Nacional (AN, Parlamento)", dijo Maduro durante la presentación de su balance de 2019.

En la lista de eventuales invitados, el mandatario mencionó a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que agrupa a toda América con excepción de Estados Unidos y Canadá, pero descartó enfáticamente a la OEA y a su secretario general, el uruguayo Luis Almagro.

"Lo que no entrará en este país es Luis Almagro; bandido y basura de la historia. Ni la OEA ni Luis Almagro entran en este país más nunca", subrayó Maduro, con lo que provocó los aplausos del público presente en el Palacio Legislativo, todos partidarios suyos, a excepción de los diplomáticos y los trabajadores de la prensa.



"LAS MÁS AMPLIAS GARANTÍAS"



Maduro dijo estar de acuerdo con que el CNE, presidido por autoridades consideradas cercanas a su gobierno, "preparen las más amplias garantías, más de las que aún se han tenido" hasta ahora para los venideros comicios.

Una de esas garantías, insistió, es una política de "puertas abiertas al acompañamiento internacional".

"Que este año 2020 haya elecciones para elegir una nueva Asamblea Nacional y el pueblo decida este conflicto con su conciencia, con su voluntad política", dijo.

El grueso de la oposición venezolana promueve la conformación de un nuevo CNE para convocar a nuevas elecciones presidenciales antes de las legislativas en vista de que Maduro fue reelegido en 2018 en un proceso no reconocido por buena parte de la comunidad internacional.



ABRIR EL DIÁLOGO



El mandatario se refirió varias veces al rol de la llamada Mesa de Diálogo Nacional, en la que participan representantes de su gobierno y de un pequeño sector de la oposición, en las votaciones legislativas que el chavismo espera celebrar cuanto antes.

"Le pido a la Mesa de Diálogo Nacional que siente en una sola mesa al Bloque de la Patria (oficialista), al sector guaidocista (la mayoría opositora que encabeza Juan Guaidó) y a la oposición emergente", dijo.

A su juicio, Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, es "un muñeco de ventrílocuo" que responde a las órdenes del gobernante estadounidense, Donald Trump.

Maduro también ordenó castigar severamente a cualquier persona o grupo que planee atacar la patria.

"Ordeno, cualquier persona o grupo que este organizando un ataque a la patria o apoye la misma, le debe caer todo el peso de la ley", advirtió.



CONTRA COLOMBIA Y BRASIL



Maduro señaló también que la Fuerza Armada del país está lista para "reventar los dientes" de Colombia y Brasil en caso de una agresión militar desde estas naciones con cuyos mandatarios, Iván Duque y Jair Bolsonaro, vivió en 2019 una espiral de insultos.

"Elevemos la capacidad de defensa de la patria, sé lo que digo, conozco los planes imperiales, conozco al detalle los planes de la oligarquía colombiana y (del presidente brasileño) Jair Bolsonaro", dijo Maduro durante su discurso anual a la nación, que ofreció ante la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), compuesta solo por oficialistas.

"Si se atreven (Colombia y Brasil a una agresión) les vamos a reventar los dientes, para que aprendan a respetar a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al pueblo de (Simón) Bolívar", añadió.