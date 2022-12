Maduro dice que la cara de Chávez apareció durante una excavación del metro

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este miércoles que el rostro del fallecido gobernante Hugo Chávez (1999-2013) apareció en una de las paredes rocosas de uno de los túneles, que forman parte de la excavación de una línea en construcción del Metro de Caracas, y de la cual mostró una foto.

"Miren esta figura que les apareció a los trabajadores, pueden hablar con ellos (...) un rostro (...) ¿quien está en ese rostro? una mirada, es la mirada de la patria que está en todos lados, inclusive en fenómenos que no tienen explicación", dijo Maduro en referencia a Chávez durante un acto de Gobierno en Caracas.

El gobernante narró que hoy, más temprano, asistió a una inspección de los avances de la construcción de la línea 5 del Metro de Caracas y uno de los obreros le mostró la foto que había sido tomada hace unos días en la madrugada en una de las paredes del túnel excavado.

"Me mostraron un celular y en el celular tenían una foto y me dijeron: 'mira Maduro, mira esta foto, la tomamos a las dos de la mañana de hace varios días, estábamos trabajando y de pronto nos apareció aquí, en este paredón de abajo, del hueco, una figura'", narró el gobernante.

"Así como apareció, desapareció, para que ustedes vean, lo que ustedes dicen es verdad, Chávez está en todas partes, Chávez somos todos", exclamó Maduro.

En la imagen se observa la pared de la excavación y allí, según el mandatario, aparece la cara de Chávez y se percibe especialmente "su mirada".

Chávez falleció el 5 de marzo pasado en Caracas a los 58 años después de perder la batalla contra el cáncer que le detectaron en junio de 2011.