Maduro, el peor presidente de Venezuela desde 1980, según encuesta

En el más reciente estudio de opinión de Datanálisis el 80% de la población califica como negativa la situación del país y el 62% desaprueba la gestión del presidente Nicolas Maduro.

El 53% responsabiliza a Maduro y a los ministros de los principales problemas del país, como el desabastecimiento y la inseguridad.

Además, el 81% piensa que la situación política del país es "muy inestable", esto sumado a que el 75% considera que el Gobierno de Maduro también es "muy inestable"

Así mismo, el sondeo indica que el 59 % de los venezolanos cree que Maduro tiene ideales diferentes a los de Hugo Chávez.

A la pregunta que pide identificar al peor presidente, el mayor porcentaje lo tiene Nicolás Maduro con 44%.

"Nosotros no somos chantajeables, aquí no estamos para ver cómo vamos en la encuestas, nosotros no vivimos de eso", respondió el presidente venezolano.