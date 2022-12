Maduro está dispuesto a conversar con Capriles, dice durante posesión

"Estoy dispuesto a conversar hasta con el diablo, que Dios me perdone, hasta con el nuevo Carmona si es necesario para que cese en su odio contra mí, contra el pueblo, para que cese en su intolerancia", afirmó Maduro durante su discurso de investidura.

El nuevo presidente, de 50 años, tendió también la mano a quienes votaron en su contra en las elecciones del domingo, y aseguró que quiere mantener un diálogo directamente con esa parte de la población.

"Las elecciones pasaron, hay saldos dramáticos de la violencia, yo a ustedes los llamo a todo el pueblo a los hombres y mujeres que por alguna razón votaron contra el candidato de la patria y contra este proyecto de democracia y de socialismo", añadió en alusión a su propuesta política.

Al menos 8 muertos y 61 heridos es el saldo de incidentes registrados tras protestas de la oposición el pasado lunes por la proclamación ese mismo día de Maduro como ganador de los comicios.

Maduro ganó los comicios con una ventaja de 272.000 votos -con el 99 % del voto escrutado- menos de dos puntos porcentuales de los sufragios, lo que llevó a Capriles a no reconocer el resultado hasta la revisión del 100% de los votos.

"Yo les tiendo la mano, yo quiero trabajar con ustedes", indicó Maduro, en un discurso plagado de acusaciones a "una parte" de la oposición a la que acusó de xenofobia, de racismo y de golpismo.

"Nosotros garantizamos la paz de este país ya lo dijimos", afirmó.

Maduro también se dirigió a los partidos de la oposición para mantener un diálogo llamándoles al "cese el sabotaje eléctrico" y de la vida social, y a que "cese el llamado a la sedición".

"Basta de división de intolerancia, de odio", exclamó.

Indicó que nunca aspiró a ser presidente y que está en el cargo por "una circunstancia histórica".

"Yo sé lo que voy a hacer, tengo con qué, fui formado por el comandante Hugo Chávez para asumir responsabilidades, con honestidad, con sencillez, responsabilidades complejas (...) junto al pueblo y con el pueblo", sostuvo.

Maduro asumió hoy como presidente para el periodo 2013-2019, que comenzó el fallecido Hugo Chávez el pasado 10 de enero, en la Asamblea Nacional en una ceremonia a la que no asistió la bancada de la oposición, que ha manifestado que no reconocerá al presidente hasta que se verifique el 100 % de la votación del pasado domingo.