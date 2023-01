Maduro inicia ejercicios militares con el grito "fuera Trump de Venezuela"

Entretanto, el presidente interino, Juan Guaidó, les hizo una advertencia a los uniformados que no permitan el ingreso de la ayuda humanitaria al vecino país.

Nicolás Maduro inició este domingo una serie de ejercicios militares que se extenderán hasta el viernes y aprovechó la ocasión para gritar "fuera" al mandatario estadounidense, Donald Trump, por considerar que este pretende intervenir el país.

"Que no nos amenace Donald Trump. Fuera Donald Trump de Venezuela, fuera sus amenazas, aquí hay Fuerza Armada y aquí hay pueblo para defender el honor, la dignidad y el decoro de una patria que tiene más de 200 años luchando", dijo desde un acto con uniformados en el estado de Miranda, cercano a Caracas.

En la actividad, que fue transmitida por el canal estatal VTV, el mandatario anunció que aprobará las inversiones que sean necesarias para que Venezuela "tenga todo su sistema de defensa antiaérea y antimisilística".

"Para hacer de nuestros lugares y pueblos lugares inexpugnables, inexpugnables por aire. Por tierra no se pueden meter porque aquí están los soldados de Bolívar que le harían pagar caro al imperio estadounidense cualquier osadía de tocar el sagrado suelo de la patria venezolana", prosiguió.

Estas prácticas que involucran a civiles y militares fueron convocadas por Maduro luego de que el Parlamento, de mayoría opositora, no le reconociera como presidente legítimo desde el mes pasado cuando arrancó su segundo mandato y al que llegó tras obtener la reelección en unos comicios tachados de fraudulentos.

El jefe del Legislativo, Juan Guaidó, se proclamó el mes pasado como presidente encargado del país y cuenta con el respaldo de medio centenar de países, entre ellos Estados Unidos, cuyo Gobierno ha reiterado que están considerando todas las opciones, incluida la militar, para sacar al chavismo del poder en vista de la crisis que vive el país.

Este domingo, Guaidó les advirtió a los uniformados que no permitan ingresar las ayudas humanitarias a Venezuela que "depende de ustedes no seguir haciendo el ridículo como lo ordena (el palacio presidencial de) Miraflores. Sino hacer valer el orgullo de un uniforme. Depende de ustedes que (el uniforme) recupere lustro, el honor y la simpatía de millones de venezolanos".

Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y bajo el Gobierno de Maduro entró en la peor crisis de su historia que incluye escasez generalizada, hiperinflación, deterioro de todos los servicios públicos, éxodo masivo y devaluación de la moneda.

Los países europeos y americanos que reconocen a Guaidó como presidente legítimo le han pedido a Maduro que permita la celebración de elecciones libres y el ingreso de ayuda humanitaria para paliar la situación crítica de cientos de miles de venezolanos.

