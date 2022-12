Maduro inscribe su candidatura presidencial

Maduro, vestido con una chaqueta con el tricolor de la bandera venezolana, arribó a la sede del órgano electoral, en el centro de Caracas, en un bus.

"No soy Chávez pero soy su hijo y todos juntos, el pueblo, somos Chávez", dijo Maduro en una breve declaración tras firmar su registro.

Antes de partir a Cuba en diciembre para operarse nuevamente del cáncer que lo aquejaba desde 2011, Chávez dijo que si a él le ocurría algo debía llamarse a elecciones como contempla la constitución y pidió a sus seguidores votar por Maduro.

"Aquí vengo hoy pidiéndole a Dios su bendición y protección, pidiendo a nuestro padre libertador todas sus luces y pidiendo a nuestro padre redentor de esta tierra bolivariana comandante Hugo Chávez que me dé fuerzas, que me dé sabiduría y que me permita cumplir plenamente la orden que nos instruyó", agregó Maduro.

"A nueve meses exactamente de que nuestro comandante entregara este programa de la patria, presidenta (del CNE) Tibisay Lucena, yo lo tomo en mis manos y se lo entrego con el amor, con las lágrimas, con el dolor, pero también con la esperanza más grande de un pueblo que despertó y más nunca dormirá ni será dominado", afirmó.

Maduro entregó "en nombre del comandante Hugo Chávez" y del pueblo el "programa de la patria" y se comprometió a cumplirlo desde el 2013 al 2019.

Llegó acompañado, entre otros, por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, la excongresista colombiana Piedad Córdoba y distintos funcionarios del Ejecutivo y del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), de Chávez.

A las afueras del CNE, en la céntrica plaza Diego Ibarra, se concentraban miles de seguidores del chavismo, vestidos con el tradicional rojo que los identifica, para ratificar su apoyo a Maduro, a quien Chávez había designado como su sucesor.

El lugar permanecía bajo un enorme dispositivo de seguridad y mientras se aguardaba la llegada de Maduro, juramentado como presidente encargado el pasado viernes, el mismo día del funeral de Estado de Chávez, se escuchaban temas del cubano Silvio Rodríguez y del venezolano Alí Primera.

El CNE anunció el pasado sábado que el próximo 14 de abril los venezolanos irán a las urnas para elegir al presidente encargado de llevar el país hasta 2019, cuando concluirá el periodo iniciado en enero por Chávez.

El comando de campaña del opositor Henrique Capriles indicó que estaban reunidos considerando si el candidato iba personalmente al Consejo o lo inscribían sus abogados.

Capriles, de 40 años, dijo la víspera que se inscribiría el lunes por la tarde. El período de inscripción culmina a dos de la tarde de este lunes.

Caracas, Venezuela