Maduro le saca 15 puntos a Capriles en intención de voto, según encuesta

El sondeo fue realizado telefónicamente a 1.027 personas entre el 11 y el 16 de marzo, con un margen de error del +/- 3,04 % y señala que si las elecciones fueran el próximo domingo, en lugar del 14 de abril como es el caso, un 48,8 % de los preguntados votaría por Maduro frente a un 33,8 % que lo haría por Capriles.

Un 16,2 % no sabe o no contesta y un 1,2 % no votará por ninguno de ellos.

De acuerdo con el estudio, un 56,7 % considera que la situación del país es buena frente a un 39,9 % que la ve negativa, aunque a la hora de evaluar la economía un 50,3 % piensa que está mal y un 47,8 % la juzga como buena.

En cuanto a la gestión de Maduro, que era vicepresidente hasta la muerte de Chávez el 5 de marzo y actualmente es presidente encargado, los encuestados suspenden a Maduro en materia de política cambiaria (48,9 % en contra frente a 38,3% a favor).

Maduro fue quien anunció el 8 de febrero pasado una devaluación de la moneda venezolana frente al dólar del 31,7 % (de 4,3 a 6,3 bolívares por dólar).

A la hora de evaluar percepciones, un 57,8 % respondió que le agrada Maduro, frente a un 29,8 % al que no le gusta, mientras que el 41,1 % muestra su simpatía por Capriles frente a un 40,1 % que no.

Un 46,8 % considera que Maduro ha gestionado bien el país en ausencia de Chávez, frente a un 35,9 % que desaprueba su administración, además un 63,9 % respalda la decisión del fallecido presidente venezolano de designar como sucesor a quien fue su vicepresidente, mientras que 31,4 % lo rechaza.

En el caso de Capriles, gobernador del céntrico estado Miranda, un 39,7 % aprueba su desempeño "por el bienestar del país" mientras que un 38,4 % lo rechaza.

Un 72,2 % rechaza que el discurso de Maduro pueda radicalizarse y el 93,8 % apuesta por la integración y la negociación.

Por otra parte, el 68,6 % juzga como positiva la gestión de Chávez frente a un 19,7 % que la considera negativa.

Chávez falleció el 5 de marzo después de 20 meses de lucha contra el cáncer y durante días cientos de miles de venezolanos pasaron ante su féretro, hasta que el día 15 fue trasladado al Cuartel de la Montaña, en medio de un amplio despliegue mediático por parte del Gobierno.

La oposición ha criticado lo que ha considerado una utilización de la muerte del gobernante con fines electorales por parte del Gobierno y ha pedido la suspensión de las cadenas de radio y televisión hasta después de los comicios para elegir al presidente que finalizará en 2019 el mandato iniciado por Chávez el 10 de enero.

Caracas (Venezuela)