Maduro llama “pelele del imperialismo” a Duque y dice que se posesionará a toda costa

"El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna, actuaremos con mucha firmeza", dijo.

En declaraciones en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano, se fue lanza en ristre contra el presidente Duque.

"En Colombia, Iván Duque no va ni al baño, el diablo de Iván Duque, no va ni al baño sin preguntarle al embajador gringo si tiene permiso para ir al baño", señaló.

Señaló también que Duque es "un pelele del imperialismo (estadounidense)" y que su Gobierno es "de lo peor, un gobierno muy impopular (y) muy repudiado por Colombia".

Asimismo, Maduro acusó al canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, de dar "órdenes a la oposición venezolana", aunque no precisó mayores detalles.

Las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido tirantes casi desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, y se enfriaron desde que Duque denunciara la grave crisis que padece el primer país, y por la cual responsabiliza a Maduro.

Venezuela, en tanto, ha acusado a su vecino de ser parte de un complot diseñado en Estados Unidos para derrocar a Maduro y poner fin así a la llamada revolución bolivariana.