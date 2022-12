Maduro no debe renunciar para ser candidato, decide Tribunal Supremo

La resolución del Tribunal indica que durante el proceso electoral para la elección del Presidente de la República, Maduro, quién es presidente encargado, no está obligado a separarse del cargo.

Esto quiere decir que durante la campaña, Maduro podrá seguir ejerciendo funciones de presidente, según publica el diario El Universal de Venezuela.

Así las cosas, Maduro será juramentado esta noche en una sesión especial como presidente encargado y convocará a elecciones.

"Queremos convocar a una sesión especial para la juramentación del compañero Nicolás Maduro como presidente encargado de la República", declaró Cabello al canal estatal, e indicó que el acto está fijado para las 19.00 hora local (23.30 GMT).

El presidente de la Asamblea Nacional (unicameral) indicó, Constitución en mano, que Maduro "comenzará a cumplir funciones como presidente de la República", con "todas las atribuciones establecidas" en la Constitución.

Cabello aseguró que Maduro tomará posesión "para que él, de acuerdo a la misma Constitución, haga el llamado a elecciones cuando corresponda" en "los siguientes 30 días" y que se pueda "seguir la senda democrática y la ruta democrática", pero "sobre todo cumplir la orden" que Chávez dio.

Cabello explicó, al citar lo referido en la Constitución a la "falta absoluta" del presidente, que si se produce la muerte durante los primeros cuatro años del período constitucional se encargará de la Presidencia el vicepresidente mientras se procede a "una nueva elección universal" dentro de los 30 días consecutivos siguientes.

El gobernante no pudo juramentarse el pasado 10 de enero para el periodo 2013-2019 debido a su condición de salud, pero un día antes el Tribunal Supremo de Justicia consideró que no era necesaria su posesión por ser reelegido y avaló la continuidad de su Ejecutivo.

Cabello argumentó que "una de las instrucciones que dio el comandante" es que deben cumplir lo que está en Constitución.

"Y lo que establece la Constitución es que cuando ocurre un hecho de esta naturaleza ante los cuatro primeros años es el vicepresidente de la República quien asume las responsabilidades", añadió Cabello.