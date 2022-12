Maduro ordena cierre de frontera en Paraguachón

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció este lunes que acepta la mediación de Brasil y Argentina en el conflicto fronterizo bilateral entre Caracas y Bogotá, que ha causado el éxodo de miles de colombianos que abandonaron Venezuela.

"He aceptado la mediación del gobierno de Brasil y de Argentina. Me propusieron, a nombre de la presidenta Dilma Rousseff y la presidenta Cristina Fernández, una reunión o en Manaos o en Buenos Aires entre usted y yo", dijo Maduro dirigiéndose al presidente colombiano, Juan Manuel Santos, durante una alocución televisiva desde el palacio de gobierno en Caracas.

"No me rehuya más, vamos a vernos, restituyamos la relaciones de diálogo, de respeto, de convivencia, de coexistencia entre modelos", pidió a su homólogo colombiano.

La tarde de este mismo lunes el propio Santos había señalado que reiteraba su "disposición a reunirse con el presidente Maduro" para "un diálogo serio", añadiendo que aceptó la oferta del presidente uruguayo, Tabaré Vásquez, de facilitar el diálogo entre Caracas y Bogotá, con un posible encuentro en Montevideo.

Maduro, en su discurso televisivo rodeado de sus ministros, dijo a Santos que solo él puede poner condiciones para una cumbre bilateral pues "son ustedes los agresores".

No obstante, Maduro después manifestó que estaba listo para "estrechar la mano" del presidente colombiano y para "verlo a usted el día y la hora que me diga. Estoy listo para dialogar, para resolver estos problemas".

En su discurso también ordenó el cierre de parte de la frontera con Colombia en el estado venezolano de Zulia para "seguir avanzando" en la lucha contra el contrabando y la violencia y dijo que en la zona se instaurará también un estado de excepción.

"He decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón, en el estado Zulia, para seguir avanzando con la liberación de delitos criminales para militares contrabandistas", anunció Maduro.

Anunció medidas de excepción en los municipios Mara, Almirante Padilla y Guajira.