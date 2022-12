Maduro ordena ocupación de comercializadora de electrodomésticos

Maduro aseguró que estaban vendiendo con un sobreprecio de hasta 1.000 %.

"Yo he ordenado inmediatamente la ocupación de esa red y sacar los productos a la venta del pueblo a precio justo. Todos los productos, que no quede nada en los anaqueles, que no quede nada en los almacenes, ya basta", dijo Maduro en un acto de Gobierno en el estado oriental de Anzoátegui.

Maduro comentó que el jefe del Órgano Superior en Defensa Popular de la Economía, Hebert García Plaza, realizó una inspección en una de las tiendas de la red de electrodomésticos y encontraron sobreprecio de hasta 1.000 % en neveras, aires acondicionados, televisores y lavadoras, entre otros productos.

Reclamó que esta empresa recibe dólares a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) a un cambio de 6,30 bolívares por dólar y del Sistema Complementario de Administración de Divisas (Sicad) que se maneja por subastas, organismos a través de los cuales se entrega la moneda verde en el marco del control de cambio.

El presidente no quiso dar el nombre de la comercializadora porque debe "respetar las reglas del juego" de la democracia por lo que le corresponde a la Fiscalía informar oficialmente sobre el tema, aunque García Plaza desveló minutos más tarde, desde una de las tiendas, que se trata de Daka.

El mandatario indicó que esta actividad se realizó gracias a las jornadas de inspección, supervisión y fiscalización de todos los sectores económicos "para el combate contra la especulación" y que también su Gobierno está combatiendo a los especuladores a través de la línea 0-800 SABOTAJE creada en septiembre pasado.

A través de la línea telefónica, dijo Maduro, se logró descubrir una estafa por más de 11 millones de dólares que supuestamente hizo una empresa importadora que solicitó divisas para importar maquinarias y solo trajo "alambrones baratones", hecho por el que ya está detenido el empresario responsable, informó el gobernante.

El miércoles pasado, el presidente anunció que a partir de ese día se iniciaría "una gran operación nacional" cívico-militar de lucha contra la especulación y el acaparamiento, y la creación de unos Comités de Defensa Populares de la Economía, para que vigilen el precio de los productos de venta al público.

El vicepresidente económico de Venezuela, Rafael Ramírez, estimó ayer que en un 30 % de los casos de solicitud de divisas al Estado, que ha entregado 33.000 millones de dólares hasta septiembre a través de Cadivi, hubo "sobreprecio o robo".

En Venezuela rige desde 2003 un estricto control estatal de cambio que impide la libre compraventa de divisas, cuyo monopolio está en manos del Estado, que vende y administra la moneda extranjera del país y la entrega después de cumplir engorrosos trámites administrativos.

Cadivi, el principal organismo de distribución de divisas, vende el dólar a un precio de 6,30 bolívares, tasa que puede ser ocho veces superior en el ilegal mercado paralelo, lo que ha derivado en todo tipo de comportamientos fraudulentos para la obtención del dólar a precio oficial con el fin de revenderlo en la calle.