Maduro “ordenó” capturar a periodista que trabajó con Discovery Channel

Maduro, denunció una supuesta "segunda emboscada violenta" en el país y anunció que ordenó al ministro de Interior, Miguel Rodríguez Torres, que se detenga a las personas a las que se les encontraron las pruebas de un presunto plan de desestabilización.

"Ustedes saben que se está preparando una segunda emboscada violenta contra el pueblo y contra la patria", indicó Maduro durante un acto de Gobierno en Caracas.

"He dado órdenes al ministro de Interior, Rodríguez Torres, que proceda a detener de manera inmediata a las personas que se les encontraron las pruebas de los vídeos pidiéndole dinero a un estadounidense a un gringo para violentar las ciudades del país", agregó.

El ministro de Interior informó hoy de la detención de un ciudadano estadounidense al que identificó como Timothy Hallett Tracy acusado de ser una agente de inteligencia vinculado con el "adiestramiento" de estudiantes venezolanos para llevar a cabo acciones de violencia en el país.

Rodríguez Torres señaló que el miércoles se hizo un allanamiento en Caracas, en el marco de una investigación que arrancó en octubre, en el que se encontraron 500 vídeos con material que supuestamente demostraría esa operación de desestabilización.

El ministro que mostró parte del material en el que se ve a unos jóvenes bromeando sobre cobros de dinero mencionó directamente al colectivo "Operación Soberanía", un grupo de estudiantes que ha organizado varias protestas en los últimos meses relacionadas con la salud del fallecido presidente Hugo Chávez y el proceso electoral.

Maduro señaló que ha pedido al ministro "que capture a todos los que aparecen en los vídeos y están involucrados en la violencia fascista".

"Nosotros estamos para trabajar (...) pero tenemos que estar atentos a eso, yo solamente le digo al pueblo: alerta, alerta, alerta al pueblo para vigilar la paz, para preservar la paz", indicó el presidente.

Señaló que los detenidos deben pasar por la Fiscalía "con las pruebas que hay porque aquí nadie puede estar embochinchando (montando lío) este país".

El ministro indicó en una alocución pública que recabaron indicios de un plan por el que "iba a llegar el día de las elecciones en plena normalidad", pero que a partir de los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral, el 14, "iba a haber un desconocimiento por parte del candidato de la derecha".

El funcionario venezolano comentó que incautaron fotografías donde identificaron al ciudadano cubano-venezolano Robert Alonso, vinculado por Caracas con un plan de paramilitares en 2004 que supuestamente tenían intención de atentar contra Chávez.

En las últimas semanas el Gobierno ha insistido en la existencia de varios planes de magnicidio, desestabilización y sabotaje contra el Gobierno de Venezuela.

También informó de varias detenciones de personas supuestamente vinculadas con mercenarios salvadoreños en operaciones de las que no se han dado nuevos datos.

Venezuela se encuentra sumida en una crisis política tras la estrecha victoria de Maduro en las elecciones del 14 de abril, un resultado que el líder opositor, Henrique Capriles, ha anunciado que no aceptará hasta que se audite la totalidad de los votos.

Según el Gobierno, incidentes registrados la semana pasada tras protestas de grupos opositores dejaron un saldo de nueve muertos y casi 80 heridos.

Maduro ha responsabilizado directamente a Capriles, a quien ha calificado de "asesino" de esos crímenes, mientras que el líder opositor, que ha llamado a protestar con cacerolas, ha responsabilizado de esa violencia a infiltrados del Gobierno.