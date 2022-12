Maduro pide a Fuerzas Armadas prepararse para una "guerra no convencional"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, pidió este sábado a las Fuerzas Armadas alistarse para una "guerra no convencional", en un acto en el que prometió mejoras laborales a los militares, casi una semana después de su derrota en las elecciones legislativas.

"Yo sólo les digo, mujeres y hombres, prepárense para defender la patria y que nadie vacile (...). No permitiremos que la derecha y la burguesía, desde las posiciones de poder a las que han llegado, entreguen la soberanía, la independencia y la justicia que se han construido durante estos años de sacrificio", expresó Maduro en el primer acto militar que preside desde los comicios parlamentarios.

El mandatario socialista indicó que Venezuela es víctima de una "guerra no convencional, económica, eléctrica, financiera, criminal y psicológica", que atribuye a sectores de derecha apoyados por Estados Unidos.

"Estamos ante una crisis de grandes dimensiones, que he caracterizado como una crisis contrarrevolucionaria de poder", manifestó en el tradicional acto de salutación de Navidad y Año Nuevo de las Fuerzas Armadas.

Según el gobernante, se ha generado un choque entre "el polo de la patria" y "el polo de la antipatria" que se anotó, "sobre la base de la guerra y el juego sucio, un éxito circunstancial".

Añadió que aplicará los mecanismos que ofrece la Constitución "para regular este tipo de tensiones históricas". "A esta patria no la implosionan, no la destruyen y no la hacen retroceder. ¡A costa de nuestra propia vida, no lo voy a permitir!", advirtió.

Maduro también llamó a los militares que se desempeñan en la administración pública a volver a los cuarteles.

"He dado la orden para implementar un plan bien pensado y detallado para que regresen a puestos de mando y a filas activas en cada componente, los compañeros que han ido a la administración pública a prestar su servicio a la patria. ¡Es momento de regresar para reforzar la Fuerza Armada!", sostuvo.

Igualmente, anunció la expedición de una ley de seguridad social para las Fuerzas Armadas, que flexibilizará el pago de prestaciones sociales, al tiempo que prometió "mejorar las condiciones de vida" de los militares.

Maduro dispone, hasta el próximo 31 de diciembre, de una ley habilitante que le permite gobernar por decreto.

El domingo pasado, la oposición logró el control total del Parlamento al lograr las dos terceras partes de los escaños, poniendo fin a 16 años de hegemonía chavista.

La nueva Asamblea se instalará el 5 de enero.