Maduro propone “megaelección” de presidente, parlamentarios y autoridades de distintos niveles

“Hagamos una renovación integral”, dijo sobre comicios del 22 de abril. Diosdado Cabello acusó a cónsul colombiano de hacer campaña por la oposición.

Nicolás Maduro respaldó la idea de celebrar las elecciones presidenciales junto a las legislativas luego de que la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) rechazara participar en la contienda por considerarla "fraudulenta".

El candidato a la reelección apoyó así la propuesta hecha por el dirigente chavista Cabello de adelantar la elección parlamentaria para el mismo día de las presidenciales y pidió hacer una "megaelección" para renovar las autoridades de los distintos niveles de Gobierno.

"Yo he venido pensando que es una propuesta necesaria, justa, pero además yo propongo (...) que se sume la elección de todos los consejos legislativos de los 23 estados y de todos los consejos municipales de los 335 municipios del país y hagamos una renovación integral", dijo a periodistas.

El líder chavista anunció que tramitaría esta solicitud ante la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que minutos después se dio por enterada de esta declaración según indicó en Twitter la presidenta el organismo, la excanciller Delcy Rodríguez.

Maduro dijo que de concretarse esta idea, el país entraría al próximo quinquenio sin elecciones lo que permitiría a la llamada revolución bolivariana que lidera "construir la economía", hoy sumergida en una profunda crisis caracterizada por la escasez generalizada y una hiperinflación.

Los comicios legislativos, de acuerdo con la Constitución, deberían celebrarse a fines de 2020, luego de que en 2015 la alianza opositora ganara por contundente mayoría los escaños de la Asamblea Nacional, un poder que fue luego declarado en desacato por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por lo que sus actos son considerados nulos.

Entretanto, la MUD informó que no participará en las presidenciales "fraudulentas" de abril y retó al jefe del Estado a medirse en "verdaderas elecciones" en condiciones de igualdad que incluyan una renovación profunda del Consejo Nacional Electoral (CNE), del que desconfían.

"No cuenten con la Unidad Democrática ni con el pueblo para avalar lo que hasta ahora es solo un simulacro fraudulento e ilegítimo de elección presidencial", anunció el coordinador político de la MUD, Ángel Oropeza, en una rueda de prensa.

El opositor aseguró que esta firma se hizo "en consenso" y por parte de "todos" los partidos que conforman la alianza antichavista, aunque dejó la puerta abierta para concurrir si el Gobierno acepta las condiciones electorales hechas por los cancilleres que acompañaron el proceso de diálogo en República Dominicana.

Oropeza recordó que en dicha propuesta se recogen, entre otras cosas, "la realización de elecciones en el segundo semestre de este año 2018, la conformación de un CNE equilibrado (...) y la revocatoria de las inhabilitaciones a partidos y líderes".

"Con estas condiciones, previstas en la ley y que por tanto deberían ser de obligatorio cumplimiento, estamos listos para participar", anunció.

En el documento publicado este miércoles por la MUD se califica la convocatoria a presidenciales decretada por la ANC -órgano oficialista plenipotenciario no reconocido por la oposición- de "prematura y sin condiciones", a la par de un "show del propio gobierno para aparentar una legitimidad que no tiene".

Por ello, el antichavismo convoca "a todos los sectores sociales del país a constituir un gran Frente Amplio Nacional" para conformar un "mecanismo efectivo de organización y articulación de fuerzas sociales y políticas".

Esta organización giraría "en torno al propósito de alcanzar este año elecciones limpias y competitivas, y lograr el rescate de la democracia como sistema político".

Ante ello, Maduro consideró que sus opositores "tienen miedo" de perder los comicios y denunció que la MUD quiere "obstruir todo lo que sea elecciones porque están perdidos, porque el pueblo les dio la espalda".

"Con MUD o sin MUD en Venezuela habrá elecciones presidenciales y el pueblo participará de ellas como una gran fiesta", remarcó el jefe de Estado tras señalar como "errática" la postura de la coalición antichavista.

