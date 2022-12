Maduro quiere mejorar relaciones y reunirse con Santos

En un acto de Gobierno televisado, Nicolás Maduro destacó que esa aclaración era importante para mantener las "relaciones de paz, de cooperación con el Gobierno de Colombia y de toda Suramérica".

Días después de que el presidente, Juan Manuel Santos, anunciara un acuerdo con la OTAN para "iniciar todo un proceso de acercamiento, de cooperación, con miras también a ingresar a esa organización", Pinzón señaló que su país "no puede y no quiere ingresar" en ese organismo militar.

"La preocupación que había no solo en nuestro Gobierno, en toda América Latina, era muy grande, por eso cuando hemos leído esta declaración nos ha parecido un paso positivo y así lo queremos saludar", indicó el presidente venezolano.

Maduro, que en los últimos días arremetió con dureza contra Santos, al que acusó de adoptar "un giro negativo" en su política hacia la región con su idea "aberrante" de ingresar en la OTAN, indicó que su país quiere "tener las mejores relaciones" con Colombia y defendió la "coexistencia de modelos diferentes" en las relaciones bilaterales.

"Nosotros queremos las mejores relaciones con el Gobierno de Colombia, y lo ratifico, con base al respeto a la vida interna de cada país: yo no me meto en la vida interna de Colombia, usted no se mete en la vida interna de Venezuela", dijo dirigiéndose a su colega colombiano.

Maduro indicó que llegará el momento en que se vea con Santos para "conversar largamente" y establecer las bases de la relación para que no les vuelvan "a descarrilar".

"Ya queda la pelota en manos del presidente Santos, respéteme y yo lo respetaré, tenga la seguridad", añadió.

La tensión política entre Venezuela y Colombia se incrementó desde que la pasada semana Santos se entrevistó con el líder de la oposición venezolana y excandidato presidencial, Henrique Capriles, quien no reconoce los resultados de las elecciones del pasado 14 de abril, que dieron el triunfo por estrecho margen a Maduro.

El presidente venezolano ha acusado a Santos de darle una "puñalada a Venezuela por la espalda" y a las instituciones colombianas de formar parte los planes de conspiración que, según Maduro, se llevan a cabo contra su país desde Colombia, algo que el gobernante del vecino país tildo de "descabellado".

Caracas (Venezuela)