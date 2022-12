Maduro reitera que "se acabó el juego" golpista aunque "chillen los gringos"

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, dijo este domingo que "se acabó el juego" de los opositores que participan en el sistema democrático y a la vez diseñan planes golpistas, y que el peso de la justicia caerá sobre ellos aunque "chillen los gringos".

"Ya basta de tanta guerra contra el pueblo, defenderé y protegeré a nuestra patria con firmeza absoluta, chillen los gringos o no chillen. Deben saber señorones pelucones y oligarcas que se acabó el juego de la 'doble banda' y el que siga por los atajos terminará en manos de la justicia", escribió en la red social Twitter.

Maduro ha denunciado más de una decena de intentonas golpistas desde que asumió la Presidencia hace casi dos años, la última este mes y por la cual ha sido detenido un número no precisado de militares, entre ellos siete oficiales de la Aviación Militar.

Los militares figuran como supuestos autores materiales de planes que el gobernante achaca son ideados por dirigentes de la oposición radical que han contado para ello con financiación estadounidense.

"Meten en sus conjuras a militares, con apoyo gringo, y luego los abandonan a su suerte, y nada más dan la cara por sus figuras 'políticas'", añadió en alusión a expresiones de solidaridad con dirigentes presos, entre ellos los máximos líderes de los partidos opositores Voluntad Popular (VP), Leopoldo López, y Alianza Bravo Pueblo (ABP), el alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma.

Las expresiones de solidaridad incluyen la exigencia de que sean liberados estos y otros detenidos, con lo cual, según Maduro, "pretende la derecha la impunidad de los 'políticos' que toman atajos violentos y golpistas, amparados en nuestras libertades constitucionales".

"Nos quieren imponer con la mentira y el chantaje mediático la 'impunidad oligárquica' que siempre disfrutaron para saquear la patria", "pero ahora se impondrá la justicia, con soberanía absoluta", escribió este domingo en otros mensajes virtuales.

El jefe de Estado también arremetió contra opositores que si bien rechazan los atajos inconstitucionales han guardado silencio ante sus denuncias, especialmente en relación al "Plan Jericó" que desveló en los últimos días y que tildó de "intento de atentado golpista, porque no llega a intento de golpe de Estado".

Este plan preveía que un avión militar procedente del exterior bombardeara el palacio presidencial y otras instalaciones gubernamentales, según el jefe de Estado que ha ofrecido exhibir las pruebas de su denuncia el próximo martes o miércoles.

"La derecha maltrecha calla frente al atentado golpista que he denunciado y estamos desmantelando, guarda un silencio lleno de complicidad", insistió este domingo en otro mensaje en Twitter.