Maduro representa el hundimiento de Venezuela, advierte Capriles

El líder opositor venezolano, Henrique Capriles, embarcado en una nueva lucha por la Presidencia cuatro meses después de perder su invicto electoral ante el fallecido Hugo Chávez, aseguró que su rival y gobernante encargado, Nicolás Maduro, representa el "hundimiento" del país.

"El país si es gobernado por Nicolás, Venezuela se va a hundir, no tengo ninguna duda de eso que Nicolás representa el hundimiento de Venezuela", declaró Capriles, un abogado de 40 años que gobierna el céntrico estado Miranda.

Recorriendo el país como lo hizo para los comicios del 7 de octubre, Capriles se presenta como un líder que asume su responsabilidad "frente a millones de personas" y el "momento histórico" que, dice, atraviesa Venezuela tras la muerte del hombre que gobernó el país desde 1999.

"Sin duda alguna yo no iba a dejar de luchar", respondió a los que consideran un error su candidatura ante Maduro, designado por Chávez su sucesor el pasado 8 de diciembre, y que de acuerdo con las encuestas aventaja en intención de voto al candidato opositor.

"Yo sé cuál es el tamaño de nuestras fuerzas, sé cuál es el tamaño de las otras fuerzas. Creo que existe una oportunidad clara y real, y Dios nos la dio, de ganar el 14 de abril", añadió, al citar la fecha en la que los venezolanos elegirán a su nuevo gobernante tras el fallecimiento, el 5 de marzo, de Chávez.

Con la gorra con el tricolor venezolano que convirtió en símbolo durante la pasada campaña y ya con 9 de los 23 estados venezolanos visitados desde el pasado sábado, Capriles destacó que encuentra "un pueblo en la calle" y mucha juventud.

"Estoy completamente lleno de entusiasmo y esperanza, porque además, en la política (y) las matemáticas es cuestión de sacar cuentas", sostuvo.

Desestimó las denuncias sobre supuestos planes para atentar en su contra, que consideró "típicas historias que inventa el Gobierno para tratar de desviar la atención" de lo que advirtió como "problemas graves, económicos" que vive Venezuela, entre los que citó el desabastecimiento, la escasez, la devaluación, la inflación y la violencia.

"Estamos en un escenario económico muy difícil y el Gobierno para evitar que el debate sea ese, pues crea estas historias y creará otras historias seguramente", apuntó.

Rechazó, además, las "encuestas de comando de campaña", en alusión a algunos sondeos que otorgan entre 15 y 18 puntos de ventaja a Maduro.

En cuanto al manejo de su política internacional en caso de llegar a la Presidencia, calificó como "la misma cháchara" las advertencias oficiales sobre una posible expulsión de los médicos que Cuba ha enviado a Venezuela e insistió en que no seguirá regalándole petróleo a otros Gobiernos.

"No habla Nicolás que es el candidato del señor Raúl Castro (presidente de Cuba), porque así es, porque el triunfo de Nicolás Maduro significaría entregarle al Gobierno de los Castro el país, que tenga muchísima más influencia de la que ya tiene", afirmó.

Ratificó que no regalará el petróleo y que los países que tienen capacidad para pagar "van a dejar de estar recibiendo estos regalos", detrás de los cuales, opinó, había "un gran financiamiento a proyectos políticos".

Aclaró, sin embargo, que acuerdos energéticos como Petrocaribe no desaparecerán por ser "relativamente pequeño frente al tamaño del regalo" a países que no identificó y cuyo monto estimó en "casi 7.000 millones de dólares".

Señaló que Venezuela no tiene "nada afín" con Bielorrusia o Irán y los describió como "relaciones entre Gobiernos por proyectos políticos", aunque no aclaró si cesarán los acuerdos vigentes.

De la que sí habló en específico fue de China, y prometió que, sin duda, tendrá relaciones que serán "mucho mejores y en mejores términos que las que son hoy con el Gobierno de turno".

"Todas las relaciones internacionales conmigo como presidente estarán orientadas a que esas relaciones favorezcan al pueblo venezolano", agregó.

Y ante un escenario de una derrota el 14 se abril, Capriles insistió en que su meta es ganar, y vaticinó, sin precisar detalles, que "sea cual sea el escenario el 15 de abril hay un nuevo cuadro político en el país".

En las pasadas elecciones presidenciales de octubre, Capriles perdió con un 44,13 % de los votos frente al 55,26 % que obtuvo Chávez.