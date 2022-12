Maduro responsabilizó a paramilitares por la muerte de diputado

El asesinato del diputado chavista Robert Serra y de su compañera el miércoles en Caracas, considerado un crimen planificado al detalle por el Gobierno venezolano, ha causado el rechazo masivo de la sociedad del país, tanto desde las filas del oficialismo como de la oposición.

Publicidad

Tras el anunció de la muerte del diputado del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), reconocido por tener uno de los verbos más encendidos del chavismo, el ministro del Interior, Miguel Rodríguez Torres, afirmó que se trató de un "homicidio intencional", ejecutado "con gran precisión".

"Sin duda su muerte obedeció a una macabra encomienda", aseguró el ministro venezolano en una breve conferencia de prensa.

Publicidad

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, precisó que Serra y su compañera "fueron asesinados por sicarios".

Publicidad

"Esta ha sido la prueba que más nos ha sacudido, que más nos ha dolido, el asesinato por parte de sicarios de estos dos jóvenes", afirmó Maduro durante las palabras que ofreció en la capilla ardiente del diputado y su compañera, instalada en una de las salas de la Asamblea Nacional en Caracas.

"Un asesinato compañeros que me escuchan, es un asesinato premeditado, calculado", aseguró frente a familiares de las víctimas, el tren ministerial, representantes de la oposición y del poder judicial.

Publicidad

El jefe del Ejecutivo, que tildó el crimen de "monstruoso", aseguró que en la captura de los autores de las muertes "todas las pistas están (...) avanzadas" y afirmó que las fuerzas de seguridad están cerca de "dar un fuerte golpe" a la banda de "criminales y sicarios" que acabó con la vida del diputado y su pareja.

Publicidad

Según Rodríguez Torres, el crimen tuvo lugar en la residencia de Serra la noche del miércoles, en un intervalo de entre 15 y 20 minutos, y tanto el diputado como su compañera, María Herrera, fueron asesinados con un arma punzante penetrante.

"Estamos en presencia de un homicidio intencional, planificado y ejecutado con gran precisión; según las evidencias obtenidas, todo señala que es un homicidio organizado, planificado al detalle y con mucha técnica", indicó.

Publicidad

La plataforma Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que agrupa a la mayoría de los partidos de oposición, anunció la suspensión de una marcha antigubernamental convocada para el sábado y que marcaba el inició de un plan de movilización en búsqueda de la mayoría y de impulsar la imagen de la alianza.

Publicidad

"Siendo consecuentes, congruentes con nuestra política de unir al país, unir pueblo con pueblo, hemos tomado la decisión de postergar la convocatoria inicialmente planteada para este sábado 4 de octubre", dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba.

"Creemos que este es el momento de la solidaridad, es el momento del duelo", añadió.

Publicidad

Asimismo, el bloque parlamentario de la MUD expresó su rechazo y su intención de incorporarse a las exequias del político que se iniciaron hoy con un velatorio en capilla ardiente en la Asamblea Nacional (parlamento).

Publicidad

El presidente de la Asamblea Nacional y vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, uno de los que llevó a hombros el féretro de Serra hasta la capilla ardiente, rechazó, sin embargo, las condolencias de la oposición.

"A los señores de la derecha venezolana en verdad (...) no nos hacen falta sus condolencias, Robert tendrá las condolencias de un pueblo que verdaderamente lo ama y lo quiere (...) no vengan con hipocresías. No intenten utilizar el asesinato de Robert para sus excusas y sus discursitos", afirmó.

Publicidad

Serra, uno de los diputados más jóvenes del parlamento venezolano y férreo defensor de la doctrina chavista, será sustituido en sus funciones por su suplente Juan Contreras, según la agencia estatal de noticias AVN.

Publicidad

Su carrera política arrancó en 2007 como uno de los dirigentes estudiantiles que manifestó su apoyo a Chávez, haciendo frente a las protestas antigubernamentales de entonces lideradas también por estudiantes.