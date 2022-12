Maduro revela que Chávez recibe nuevo tratamiento de quimioterapia

"Los médicos con el presidente Chávez decidieron iniciar los tratamientos complementarios. ¿Ustedes saben qué son los tratamientos complementarios, verdad? Bueno, las quimioterapias que se aplican a los pacientes después de las operaciones", declaró Maduro a periodistas.

Recordó que Chávez "pasó quimioterapias y radioterapias después de las operaciones del 2012".

Relató que tras "un mejoramiento general" de la condición de Chávez se decidió iniciar los tratamientos, y resaltó que el mandatario, de 58 años, tiene "una fortaleza superior".

Según Maduro, el propio Chávez tomó la decisión de regresar a Venezuela, donde permanece recluido en el Hospital Militar de Caracas, ante la "nueva fase" de "tratamientos complementarios más intensos, más duros" que recibiría.

"Los tratamientos que está recibiendo el comandante Chávez son duros, pero él tiene ahorita una fortaleza superior a los tratamientos que está recibiendo y se encuentra en buen estado de ánimo, batallando, recibiendo sus tratamientos", agregó Maduro.

Reclamó que dejen "tranquilo" al gobernante y defendió que "tiene derecho a que se respete sus tratamientos".

"Dejen quieto al comandante que tiene derecho al tratamiento y a su recuperación", añadió el vicepresidente. Señaló que Chávez, quien respira por una cánula traqueal debido a una insuficiencia respiratoria de la que aún no ha mejorado, se comunica "por vía escrita y por otras vías que él mismo ha inventado".

"Ustedes saben que el presidente Chávez es muy creativo y ese no se va a quedar amarrado de manos para transmitir órdenes, orientaciones, sus preocupaciones, para compartir su amor con sus hijas, con su madre", detalló Maduro, quien relató el proceso de Chávez desde que le fue diagnosticado un cáncer a mediados de 2011.

El gobernante volvió el pasado 11 de diciembre al quirófano por cuarta vez en 18 meses tras una reincidencia de la enfermedad que le fue diagnosticada a mediados de 2011.

"En esta operación él nos había transmitido con mucha fuerza que había una posibilidad de que no saliera", apuntó Maduro, quien admitió que tenían "un sentimiento de miedo".

Por otra parte, reiteró sus críticas ante las versiones sobre la salud de Chávez y aclaró que el gobernante les dio la orden "de siempre informar cada cosa, cada detalle".

Maduro advirtió que hace "varios días" han tenido "una guerra incesante, internacional" que aseguró procede de Miami y de la que responsabilizó a "bandas mafiosas" que aseguró dirigen los exembajadores estadounidenses Roger Noriega y Otto Reich.

"Ellos son el núcleo central de toda la campaña contra Venezuela", advirtió Maduro e indicó que financian a grupos que han pretendido desestabilizar Venezuela "desde hace mucho tiempo" y "particularmente en los últimos días".

Horas antes, Maduro reclamó el cese "del ataque y los rumores" sobre Chávez, mientras el líder opositor Henrique Capriles lo acusó de mentir sobre la enfermedad del gobernante.

