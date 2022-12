Maduro tiene listo su gabinete, hay 16 nombres nuevos

"He decidido crear la vicepresidencia de economía", dijo Nicolás Maduro en su segundo día de gestión al dar a conocer su "primer equipo de Gobierno", después de que resultara elegido en los comicios del domingo pasado.

"Necesitamos un Gobierno económico, seguimos insistiendo en ese concepto: gobernar la economía, dirigir la economía", añadió el jefe de Estado, al señalar que se trata de una economía "compleja, de transición al socialismo".

El gobernante citó entre las tareas pendientes "el control de la inflación" de dos dígitos que registra actualmente el país, garantizar productos hechos en Venezuela y el abastecimiento del mercado, entre otros.

Merentes estaba al frente del Banco Central de Venezuela (BCV) y pasará al Gabinete, al que llegan también Andrés Izarra, como titular de Turismo, y Jesse Chacón, en Energía Eléctrica, quienes habían encabezado otras carteras durante los Gobiernos de Chávez.

Entre las nuevas caras del gabinete se encuentran Iván Gil, que ocupará el despacho de Agricultura antes en manos de Juan Carlos Loyo; Reinaldo Iturriza, en Comunas; la esgrimista Alejandra Benítez, en Deporte; e Isabel Iturria, en Salud.

También se incorpora como ministro de Interior, que ahora pasará a llamarse de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, que sustituye a Néstor Reverol, quien regresa al frente de la Oficina Nacional Antidrogas (ONA).

Jesse Chacón, quien había sido ministro de Comunicación e Información y del Despacho de la Presidencia, reemplazará a Héctor Navarro en el Ministerio de Energía Eléctrico, servicio que Maduro aseguró será declarado de "seguridad de Estado".

El Gobierno ha advertido que detrás de los apagones que han afectado en los últimos meses algunas zonas del país puede haber intentos de sabotaje.

Quedaron sin cambio los Ministerios de Planificación, en el que sigue al frente Jorge Giordani, aunque ya no de Finanzas, así como Petróleo y Minería, dirigido por Rafael Ramírez; de Trabajo, María Cristina Iglesias, y Servicios Penitenciarios, Iris Varela.

Ratificó, igualmente, al vicepresidente y yerno de Chávez, Jorge Arreaza, y a la almirante Carmen Maniglia en el Ministerio de la Presidencia y Seguimiento de la gestión.

Maduro destacó que con estas decisiones arrancará "ya este lunes 22 de abril".

"Arrancar acelerados con pie de plomo, eso sí, asentados en la realidad y arrancar en el trabajo creador y creativo", agregó en una comparecencia transmitida en cadena de radio y televisión.

Llamó a aislar a los intolerantes, a los que siembran odios y a quienes siembran una ideología "fascista".

Pidió la bendición de Cristo Redentor y a San Francisco de Asís para su Gobierno, al tiempo que llamó a todos los venezolanos "a trabajar" y anunció la "revolución en revolución".

Maduro asumió el pasado viernes el Gobierno tras las elecciones del domingo, convocadas tras el fallecimiento, el pasado 5 de marzo, de Hugo Chávez, y deberá concluir en 2019 el mandato que había iniciado el 10 de enero el fallecido jefe de Estado.

"Va a ser un período milagroso, de prosperidad económica, de prosperidad social, de paz, de estabilidad, de construcción de la paz", vaticinó Maduro, cuyo triunfo no ha sido reconocido por el líder opositor Henrique Capriles ni diputados de esa tendencia política a la espera de la auditoría a la votación.

Caracas, Venezuela